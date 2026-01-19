Губерниев об Олимпиаде: «Хоккей будет ярчайший. Наших нет – жаль, они украсили бы турнир. Но там вряд ли кто-то вспомнит, что России нет»

Дмитрий Губерниев: собираюсь следить за Олимпиадой, хоккей будет ярчайший.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем хоккейном турнире на Олимпиаде-2026.

– Вы планируете смотреть хоккейный турнир на Олимпиаде?

– По мере сил, конечно, планирую. Хоккей будет ярчайший. Наших нет – жаль. Я вообще собираюсь следить за Олимпиадой . Будут ли ее показывать у нас, другой вопрос. Если на широком экране показывать не будут, я найду другой способ.

– Вы считаете, что хоккейный турнир надо показывать на нашем телевидении?

– Как и лыжный, как и биатлонный и все другие. Вопрос в том, что решение принимаю не я. Если бы решал я, то я бы показывал Олимпиаду.

– Даже без отсутствия сборной России уровень хоккея на Олимпиаде будет высокий?

– Думаю, что там вряд ли кто-то вспомнит, что нас нет. Хотя, в отличие от многих других видов спорта, наши игроки бы украсили хоккейный турнир. Но даже определенный контакт с НХЛ не помог.

Было принято такое решение, увы. Пятый сезон пойдет, когда турниры проходят без нас.

– Вы уже говорили, что мировой хоккей не замечает отсутствия нашей сборной.

– Конечно, те люди, которые занимают места на пьедестале почета, были бы на ступеньку пониже, если мы бы предстали в лучшей форме.

– Видите какие-то подвижки или возвращение наших сборных застопорилось?

– Подвижки будут, когда будут решения на совсем нехоккейных полях, значительно более жарких, чем ледовые площадки, и договорятся высокие руководители. Сейчас никаких подвижек в хоккее нет, – сказал Губерниев.