«Торпедо» выиграло 4-й матч подряд – сегодня 3:1 с «Локомотивом». Команда Исакова идет 4-й на Западе
«Торпедо» выиграло 4-й матч КХЛ подряд.
«Торпедо» обыграло «Локомотив» (3:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это 4-я победа команды тренера Алексея Исакова подряд.
На данный момент «Торпедо» занимает 4-е место в таблице Запада с 60 очками в 47 матчах.
«Локомотив» идет 2-м на Западе с 63 баллами в 48 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
