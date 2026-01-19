«Торпедо» выиграло 4-й матч подряд – сегодня 3:1 с «Локомотивом». Команда Исакова идет 4-й на Западе

«Торпедо» выиграло 4-й матч КХЛ подряд.

«Торпедо» обыграло «Локомотив » (3:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 4-я победа команды тренера Алексея Исакова подряд.

На данный момент «Торпедо » занимает 4-е место в таблице Запада с 60 очками в 47 матчах.

«Локомотив» идет 2-м на Западе с 63 баллами в 48 играх сезона.