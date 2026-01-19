  • Спортс
  Карпухин об автоголе Шулака: «Думаю: кто забил? Сказали, что я. Забросил с лавки, в меньшинстве, потрясающие эмоции, такой фарт!»
Карпухин об автоголе Шулака: «Думаю: кто забил? Сказали, что я. Забросил с лавки, в меньшинстве, потрясающие эмоции, такой фарт!»

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин прокомментировал автогол капитана «Адмирала» Либора Шулака в матче FONBET КХЛ (5:2).

Шулак отдал пас назад и попал между щитков голкиперу Арсению Цыбе. Клуб из Владивостока был в большинстве в этот момент. Гол был записан на Карпухина.

– Расскажите про свой гол, он получился довольно курьезным. 

– Потрясающие эмоции, такой фарт (смеется)! Забил с лавки, в меньшинстве. Когда забросили эту шайбу, мы обсуждали с партнерами нашу смену, я думаю: кто забил? Сказали, что я. В моменте даже не смотрели, непонятно было.

Повезло, но считаю этот фарт заслуженным, так как до этого создавал много моментов, где не везло. Хорошо бросал, вроде, партнеры выводили, сам создавал, но не шло совсем. Баланс соблюдается, где-то везет, где-то нет. 

– Это ваша первая шайба в меньшинстве?

– Да, первая в КХЛ. Такая курьезная, но гол не пахнет, только рад. 

– Не было желания забрать эту шайбу для истории?

– Либор Шулак заберет себе на память, думаю. 

– Как правильно подготовиться к заключительному матчу выезда?

– У нас уже пятый матч серии, начали ее дома, заканчиваем здесь. На морально-волевых, доктора, массажисты и персонал тоже помогают, восстанавливают нас, все профессионалы. Не первый год прилетаем сюда, знаем, что непросто, нужно достать все силы и выдать хороший матч.

Потом уже спокойно ехать домой и восстанавливаться, – сказал Карпухин.  

Самый глупый гол сезона КХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
