Величкин о «Шанхае»: «Искусственная команда. Какой смысл их выступления? Ладно бы в Китае играли – пропаганда хоккея. А здесь китайцам до фонаря, болельщиков нет»

Величкин о «Шанхае»: искусственная команда , игроки непонятные, стимула нет.
Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о выступлении «Шанхая» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
На данный момент «Дрэгонс» занимают 9-е место на Западе с 45 очками в 43 играх. Новым главным тренером клуба ранее стал Митч Лав.
«Дело не в главном тренере. Команда какая-то искусственная, игроки непонятные, стимула у ребят, наверное, нет. Они понимают, что соревноваться здесь бесполезно.
Дело вообще в системе, в организации этой команды. Кто там у руля стоит – трудно сказать. Какой смысл их выступления? Ладно бы они в Китае играли – пропаганда нашего вида спорта. А здесь китайцам до фонаря, болельщиков нет», – заявил Величкин.
