  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Панарин – 1-й в рейтинге кандидатов на обмен по версии The Athletic, Шервуд – 2-й, Кадри – 3-й, Хэмилтон – 4-й, Трочек – 6-й, Стэмкос – 10-й
24

Панарин – 1-й в рейтинге кандидатов на обмен по версии The Athletic, Шервуд – 2-й, Кадри – 3-й, Хэмилтон – 4-й, Трочек – 6-й, Стэмкос – 10-й

Артемий Панарин возглавил рейтинг игроков НХЛ, которых могут обменять.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин возглавил рейтинг игроков НХЛ, которых могут обменять.

Инсайдер The Athletic Крис Джонстон составил топ-37 кандидатов на обмен.

Дедлайн обменов намечен на 6 марта. 

1. Артемий Панарин («Рейнджерс»);

2. Кифер Шервуд («Ванкувер»);

3. Назем Кадри («Калгари»);

4. Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»);

5. Люк Шенн («Виннипег»);

6. Винсент Трочек («Рейнджерс»);

7. Элиас Петтерссон («Ванкувер»);

8. Йеспери Котканиеми («Каролина»);

9. Блэйк Коулмэн («Калгари»);

10. Стивен Стэмкос («Нэшвилл»);

11. Эндрю Манджипани («Эдмонтон»);

12. Алекс Так («Баффало»);

13. Коннор Мерфи («Чикаго»);

14. Джастин Фолк («Сент-Луис»);

15. Роберт Томас («Сент-Луис»);

16. Ондржей Палат («Нью-Джерси»);

17. Бун Дженнер («Коламбус»);

8. Карсон Соуси («Рейнджерс»);

19. Симон Бенуа («Торонто»);

20. Конор Гарланд («Ванкувер»);

21. Джейк Дебраск («Ванкувер»);

22. Логан Стэнли («Виннипег»);

23. Эндрю Пик («Бостон»);

24. Брэйден Шенн («Сент-Луис»);

25. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»);

26. Бретт Кулак («Питтсбург»);

27. Марио Ферраро («Сан-Хосе»);

28. Эвандер Кэйн («Ванкувер»);

29. Бреннан Отманн («Рейнджерс»);

30. Майкл Бантинг («Нэшвилл»);

31. Джонатан Маршессо («Нэшвилл»);

32. Райан Хартман («Миннесота»);

33. Брайан Раст («Питтсбург»);

34. Брэд Ламберт («Виннипег»);

35. Давид Кемпф («Ванкувер»);

36. Джордан Кайру («Сент-Луис);

37. Райан О′Райлли («Нэшвилл»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
logoАртемий Панарин
logoНХЛ
возможные переходы
Крис Джонстон
logoРейнджерс
logoБун Дженнер
logoНэшвилл
logoДжонатан Маршессо
logoАлекс Так
logoРайан Хартман
logoТоронто
logoКонор Гарланд
logoМиннесота
logoЭндрю Манджипани
logoСент-Луис
logoМайкл Бантинг
logoПиттсбург
logoЭвандер Кэйн
logoДуги Хэмилтон
logoДжордан Кайру
logoНью-Джерси
logoКоламбус
logoДжастин Фолк
logoРоберт Томас
logoЭндрю Пик
logoДавид Кемпф
logoОндржей Палат
logoЭдмонтон
logoКоннор Мерфи
logoСан-Хосе
logoБреннан Отманн
logoЧикаго
logoСимон Бенуа
logoКарсон Соуси
logoВанкувер
logoКаролина
logoЛюк Шенн
logoБостон
logoБрэйден Шенн
logoБрэд Ламберт
logoЛоган Стэнли
logoВиннипег
logoБаффало
logoКифер Шервуд
logoБлэйк Коулмэн
logoБрайан Раст
logoКалгари
logoБретт Кулак
logoЙеспери Котканиеми
logoЭлиас Петтерссон
logoДжейк Дебраск
logoВинсент Трочек
logoМарио Ферраро
logoСтивен Стэмкос
logoДжордан Биннингтон
logoРайан О′Райлли
logoНазем Кадри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Быков о Панарине: «Если вернется в КХЛ, наши болельщики будут рады. Но он спокойно может найти клуб в НХЛ, чтобы показывать мастерство среди сильнейших»
19 января, 15:41
«Рейнджерс», помимо Панарина, могут обменять Трочека, Лафреньера, Соуси и Шнайдера. Зибанежад, скорее всего, останется в клубе
19 января, 10:17
Александр Кожевников: «Панарин – звезда, он пригодится любой команде. Ему все равно, где играть, он технически на голову выше практически всей НХЛ»
18 января, 15:53
Главные новости
Генменеджер «Амура» о Коротких в «Спартаке»: «Трижды запрашивал обмен вместо того, чтобы работать с удвоенной самоотдачей. У нас не оставалось выбора»
13 минут назад
Генменеджер «Сан-Хосе» о Чернышове в АХЛ: «Последуют изменения в составе, возможно. Черни для развития важно играть. Он показал, что может быть важным хоккеистом»
24 минуты назад
«Локомотив» переподписал контракт с Шалуновым на два года. Форвард получит 33 млн рублей до конца сезона, в двух последующих – 80 млн
40 минут назад
«Спартак» выменял второго бомбардира «Амура» Коротких на Воробьева и Кузьмина. Игнат набрал 21 балл в 41 матче сезона КХЛ
53 минуты назад
Кожевников о показе ОИ-2026: «Жалко, что государство тратит деньги, где нас нет. За ерунду платить негодяям – итальянцам и федерациям, которые нас ненавидят. Странная вещь»
сегодня, 10:19
Фетисов о продлении бана России: «Опять издеваются над нами. Дают надежды, посылы, а потом под разными причинами продлевают отстранение»
сегодня, 10:07
Ларионов о молодежи СКА: «Ну выиграли бы 3:1 у «Спартака», сидели в обороне, поставили автобус – и было бы хорошо. Хотим, чтобы мальчишки забивали. Во главу угла – хоккей, дающий радость»
сегодня, 09:51
Макдэвид впервые в сезоне не набрал очки в двух матчах подряд. У него «минус 3» с «Нью-Джерси» и «Питтсбургом»
сегодня, 09:37
Евгений Малкин: «Никогда не говорил, что хочу завершить карьеру. Чувствую себя отлично. Я могу играть в следующем сезоне – хочется, чтобы все это увидели»
сегодня, 09:24
«Сан-Хосе» отправил Чернышова в АХЛ. Форвард набрал 11 очков в 15 матчах сезона НХЛ
сегодня, 09:11
Ко всем новостям
Последние новости
Заварухин о первых играх Спронга за «Автомобилист»: «Он должен понять философию команды, а не мы – его философию. Здесь командный вид спорта»
сегодня, 08:15
Стэмкос с 16-м хет-триком в регулярках, Гривс с 1-м шатаутом для «Коламбуса» в сезоне и Пастрняк с 1+2 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:58
Куинн Хьюз сделал 22 ассиста в первых 20 играх за «Миннесоту». Больше на таком отрезке в новом клубе было только у одного защитника в истории НХЛ – Коффи в «Питтсбурге»
сегодня, 07:46
«Коламбус» впервые в сезоне сыграл на ноль, Гривс отразил все 28 бросков в матче с «Далласом». У «Блю Джекетс» 4 победы в 5 играх при Боунессе
сегодня, 07:22
Йоси провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. Он 1-й игрок «Нэшвилла» с таким достижением и 2-й швейцарец в истории лиги
сегодня, 07:10
Стэмкос сделал 16-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Оттавой». Только у Овечкина (33) и Пастрняка (19) их больше среди действующих игроков
сегодня, 06:40
Задоров обыграл Гертла и отдал пас Пастрняку на победный гол в матче с «Вегасом». У защитника «Бостона» 1+16 в 51 игре в сезоне
сегодня, 05:55Видео
Тарасов отразил 17 из 18 бросков в матче с «Виннипегом» и выиграл серию буллитов. Победа – 3-я подряд и 7-я в 16 играх в сезоне
сегодня, 03:55
Исаков после 7:2 с «Шанхаем»: «Торпедо» добавило в определенных аспектах игры с шайбой. Понравилась наша игра в неравных составах»
вчера, 20:47
Жамнов о 2:1 со СКА: «Чуть не получалось в атаке в первые два периода. Внесли некоторые коррективы. Попросили ребят делать правильные вещи, терпеть»
вчера, 20:36