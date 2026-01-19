Панарин – 1-й в рейтинге кандидатов на обмен по версии The Athletic, Шервуд – 2-й, Кадри – 3-й, Хэмилтон – 4-й, Трочек – 6-й, Стэмкос – 10-й
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин возглавил рейтинг игроков НХЛ, которых могут обменять.
Инсайдер The Athletic Крис Джонстон составил топ-37 кандидатов на обмен.
Дедлайн обменов намечен на 6 марта.
1. Артемий Панарин («Рейнджерс»);
2. Кифер Шервуд («Ванкувер»);
3. Назем Кадри («Калгари»);
4. Дуги Хэмилтон («Нью-Джерси»);
5. Люк Шенн («Виннипег»);
6. Винсент Трочек («Рейнджерс»);
7. Элиас Петтерссон («Ванкувер»);
8. Йеспери Котканиеми («Каролина»);
9. Блэйк Коулмэн («Калгари»);
10. Стивен Стэмкос («Нэшвилл»);
11. Эндрю Манджипани («Эдмонтон»);
12. Алекс Так («Баффало»);
13. Коннор Мерфи («Чикаго»);
14. Джастин Фолк («Сент-Луис»);
15. Роберт Томас («Сент-Луис»);
16. Ондржей Палат («Нью-Джерси»);
17. Бун Дженнер («Коламбус»);
8. Карсон Соуси («Рейнджерс»);
19. Симон Бенуа («Торонто»);
20. Конор Гарланд («Ванкувер»);
21. Джейк Дебраск («Ванкувер»);
22. Логан Стэнли («Виннипег»);
23. Эндрю Пик («Бостон»);
24. Брэйден Шенн («Сент-Луис»);
25. Джордан Биннингтон («Сент-Луис»);
26. Бретт Кулак («Питтсбург»);
27. Марио Ферраро («Сан-Хосе»);
28. Эвандер Кэйн («Ванкувер»);
29. Бреннан Отманн («Рейнджерс»);
30. Майкл Бантинг («Нэшвилл»);
31. Джонатан Маршессо («Нэшвилл»);
32. Райан Хартман («Миннесота»);
33. Брайан Раст («Питтсбург»);
34. Брэд Ламберт («Виннипег»);
35. Давид Кемпф («Ванкувер»);
36. Джордан Кайру («Сент-Луис);
37. Райан О′Райлли («Нэшвилл»).