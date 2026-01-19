Еременко о «Салавате»: «Хочу, чтобы справедливость восторжествовала и в плей-офф все срослось. Хочется, чтоб команда прошла как минимум дальше первого раунда»

Александр Еременко высказался о выступлении «Салавата».

Бывший вратарь «Салавата Юлаева » Александр Еременко высказался о выступлении команды в текущем сезоне.

После 47 матчей клуб занимает 6-е место в таблице Восточной конференции с 48 очками.

«Я очень хорошо знаком с Виктором Козловым . Он симпатичен мне как тренер и как человек. Козлов берет своих игроков не агрессией, а позитивом, поэтому я болею за «Салават Юлаев». Хочу, чтобы справедливость восторжествовала и у него все срослось в плей-офф.

В начале сезона он столкнулся с большими проблемами, но недавно смог с ними справиться. Надеюсь, что молодая подпитка «Салавата» окрепнет и даст результат. Не уверен, что молодым ребятам хватит сил и запала на всю дистанцию плей-офф.

Хочется, чтоб команда прошла как минимум дальше первого раунда. Это было бы замечательно», – сказал Еременко.