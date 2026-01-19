Анас набрал очки в 11-м матче подряд, установив новый рекорд минского «Динамо». У него 5+14 на отрезке

Форвард Сэм Анас установил новый рекорд минского «Динамо».

Нападающий Сэм Анас установил новый рекорд минского «Динамо ».

Форвард сделал передачу в матче против СКА (1:0, 1-й перерыв) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Анас набрал очки в 11-м матче подряд. Он стал новым рекордсменом клуба по продолжительности результативной серии. На этом отрезке он набрал 19 (5+14) баллов.

Прошлый рекорд был установлен в сезоне-2012/13 Джо Павелски . В сезоне-2023/24 он был повторен Анасом.

Всего на счету форварда 55 (22+33) очков в 45 играх сезона-2025/26.