Анас набрал очки в 11-м матче подряд, установив новый рекорд минского «Динамо». У него 5+14 на отрезке
Нападающий Сэм Анас установил новый рекорд минского «Динамо».
Форвард сделал передачу в матче против СКА (1:0, 1-й перерыв) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Анас набрал очки в 11-м матче подряд. Он стал новым рекордсменом клуба по продолжительности результативной серии. На этом отрезке он набрал 19 (5+14) баллов.
Прошлый рекорд был установлен в сезоне-2012/13 Джо Павелски. В сезоне-2023/24 он был повторен Анасом.
Всего на счету форварда 55 (22+33) очков в 45 играх сезона-2025/26.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
