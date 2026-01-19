  • Спортс
Савельев о Лаве в «Шанхае»: «Не первый игрок или специалист, который приезжает в КХЛ, имея мутности в Северной Америке»

Сергей Савельев высказался о назначении Митча Лава в «Шанхай».

Хоккейный эксперт Сергей Савельев оценил назначение Митча Лава главным тренером «Шанхая».

«Ему еще предстоит себя показать в КХЛ. И у Лава будет очень сложная задача. В «Шанхайских Драконах» работал респектабельный тренер в лице Жерара Галлана. Для команды смена наставника – это определенная встряска.

При этом Лав более молодой и сможет привнести больше энергии, которой перед уходом Галлану стало не хватать. Но не знаю, поможет ли это команде, потому что их отставание от зоны плей-офф становится все больше, а игр становится все меньше. Можно ли считать «Дрэгонс» все еще претендентом на попадание в восьмерку? Мы это сможем понять через четыре-пять матчей.

Должно ли напрягать, что Лав попал в скандал в НХЛ? Это не первый игрок или специалист, который приезжает в КХЛ, имея, скажем так, мутности, которые сопровождали его в Северной Америке», — сказал бывший генеральный менеджер «Крефельда» Сергей Савельев. 

Напомним, с 2023-го Лав работал помощником Спенсера Карбери в «Вашингтоне». В сентябре 2025 года его отстранили, а позднее уволили по результатам расследования из‑за обвинений в домашнем насилии.

«Шанхай» назначил Лава тренером. «Вашингтон» уволил канадца в октябре на фоне обвинений в домашнем насилии 

Кто такой Митч Лав – новый тренер «Шанхая». Его рекомендовал Овечкин

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: &laquo;РБ Спорт&raquo;
