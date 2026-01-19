  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Первый тренер Кучерова: «Овечкин – снайпер, забивала. У Никиты больше передач, он организовывает игру. Они совершенно разные, их нельзя сравнивать»
6

Первый тренер Кучерова: «Овечкин – снайпер, забивала. У Никиты больше передач, он организовывает игру. Они совершенно разные, их нельзя сравнивать»

Геннадий Курдин: Кучеров и Овечкин – игроки разного плана, не надо их сравнивать.

Первый тренер Никиты Кучерова Геннадий Курдин считает, что нападающего «Тампы» нельзя сравнивать с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Кучеров стал первым россиянином, набравшим 70 очков в нынешней регулярке НХЛ. На его счету 24+46 в 43 играх.

В активе Овечкина 41 (20+21) балл в 49 матчах.

«Кучеров и Овечкин – игроки разного плана. Овечкин – снайпер, забивала. У Никиты больше передач, он больше организовывает игру. Это видно, если пристально смотреть на его игру, особенно в большинстве.

Овечкина куда чаще выводят на бросок – кто‑то разыгрывает, а ему доверяют решающий бросок. У Никиты наоборот, он подготавливает, кого‑то выводит. Они совершенно разные, их нельзя сравнивать даже.

Многие их пытаются сравнить последние годы и могут сказать, что Кучеров лидер среди всех наших игроков. Я так не могу сказать, потому что это игроки разного плана.

Это все равно что сравнивать Кучерова и Овечкина с Василевским и Бобровским. Да, они все звезды! Но они в своем амплуа, у каждого своя ниша, в которой они лучшие. Так что Овечкина и Кучерова не надо сравнивать», – сказал Курдин.

Дмитрий Губерниев: «Кучеров – наша главная звезда в НХЛ. Он впереди даже Овечкина, если брать показатель полезности для команды, результативность»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoНикита Кучеров
Геннадий Курдин
logoВашингтон
logoТампа-Бэй
logoМатч ТВ
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
logoСергей Бобровский
logoФлорида
logoАндрей Василевский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о Кучерове: «Входит в десятку лучших игроков НХЛ. Он показывает стабильную и яркую игру на протяжении многих сезонов»
19 января, 13:59
Дмитрий Губерниев: «Кучеров – наша главная звезда в НХЛ. Он впереди даже Овечкина, если брать показатель полезности для команды, результативность»
19 января, 09:48
Макдэвид набрал 85 очков в в 50 матчах в сезоне и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У Маккиннона 82 в 46 – есть 4 игры в запасе
19 января, 05:55
Главные новости
Генменеджер «Амура» о Коротких в «Спартаке»: «Трижды запрашивал обмен вместо того, чтобы работать с удвоенной самоотдачей. У нас не оставалось выбора»
12 минут назад
Генменеджер «Сан-Хосе» о Чернышове в АХЛ: «Последуют изменения в составе, возможно. Черни для развития важно играть. Он показал, что может быть важным хоккеистом»
23 минуты назад
«Локомотив» переподписал контракт с Шалуновым на два года. Форвард получит 33 млн рублей до конца сезона, в двух последующих – 80 млн
39 минут назад
«Спартак» выменял второго бомбардира «Амура» Коротких на Воробьева и Кузьмина. Игнат набрал 21 балл в 41 матче сезона КХЛ
52 минуты назад
Кожевников о показе ОИ-2026: «Жалко, что государство тратит деньги, где нас нет. За ерунду платить негодяям – итальянцам и федерациям, которые нас ненавидят. Странная вещь»
сегодня, 10:19
Фетисов о продлении бана России: «Опять издеваются над нами. Дают надежды, посылы, а потом под разными причинами продлевают отстранение»
сегодня, 10:07
Ларионов о молодежи СКА: «Ну выиграли бы 3:1 у «Спартака», сидели в обороне, поставили автобус – и было бы хорошо. Хотим, чтобы мальчишки забивали. Во главу угла – хоккей, дающий радость»
сегодня, 09:51
Макдэвид впервые в сезоне не набрал очки в двух матчах подряд. У него «минус 3» с «Нью-Джерси» и «Питтсбургом»
сегодня, 09:37
Евгений Малкин: «Никогда не говорил, что хочу завершить карьеру. Чувствую себя отлично. Я могу играть в следующем сезоне – хочется, чтобы все это увидели»
сегодня, 09:24
«Сан-Хосе» отправил Чернышова в АХЛ. Форвард набрал 11 очков в 15 матчах сезона НХЛ
сегодня, 09:11
Ко всем новостям
Последние новости
Заварухин о первых играх Спронга за «Автомобилист»: «Он должен понять философию команды, а не мы – его философию. Здесь командный вид спорта»
сегодня, 08:15
Стэмкос с 16-м хет-триком в регулярках, Гривс с 1-м шатаутом для «Коламбуса» в сезоне и Пастрняк с 1+2 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:58
Куинн Хьюз сделал 22 ассиста в первых 20 играх за «Миннесоту». Больше на таком отрезке в новом клубе было только у одного защитника в истории НХЛ – Коффи в «Питтсбурге»
сегодня, 07:46
«Коламбус» впервые в сезоне сыграл на ноль, Гривс отразил все 28 бросков в матче с «Далласом». У «Блю Джекетс» 4 победы в 5 играх при Боунессе
сегодня, 07:22
Йоси провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. Он 1-й игрок «Нэшвилла» с таким достижением и 2-й швейцарец в истории лиги
сегодня, 07:10
Стэмкос сделал 16-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Оттавой». Только у Овечкина (33) и Пастрняка (19) их больше среди действующих игроков
сегодня, 06:40
Задоров обыграл Гертла и отдал пас Пастрняку на победный гол в матче с «Вегасом». У защитника «Бостона» 1+16 в 51 игре в сезоне
сегодня, 05:55Видео
Тарасов отразил 17 из 18 бросков в матче с «Виннипегом» и выиграл серию буллитов. Победа – 3-я подряд и 7-я в 16 играх в сезоне
сегодня, 03:55
Исаков после 7:2 с «Шанхаем»: «Торпедо» добавило в определенных аспектах игры с шайбой. Понравилась наша игра в неравных составах»
вчера, 20:47
Жамнов о 2:1 со СКА: «Чуть не получалось в атаке в первые два периода. Внесли некоторые коррективы. Попросили ребят делать правильные вещи, терпеть»
вчера, 20:36