Депутат Журова оценила отказ Овечкина обмотать клюшку радужной лентой.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о том, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не стал использовать радужную обмотку для клюшки перед матчем НХЛ с «Флоридой» (2:5).

В 2023 году НХЛ отказалась от использования радужных свитеров во время разминки, но обмотка в таких цветах лигой разрешена.

«Александр Овечкин последователен в своих решениях, он ведь и раньше этого не делал. Просто у него есть свои принципы, и он их придерживается. А в Америке это уважают. И как-то порицать, и наказывать его никто не будет.

А если бы его наказали, то это бы выглядело так, что США – это несвободная страна. США же считается демократичной страной. У каждого человека есть свое мнение, и нельзя заходить на пространство другого, если это совершенно неприемлемо для этого человека.

Нельзя нарушать и чувства верующих, как и чувства тех людей, в пользу которых проводилась эта акция. Но я не очень понимаю ее глубокий смысл. Для меня она выглядит крайне странно и неуважительно – обмотать клюшку радужной лентой, а потом ею играть», – заявила Журова.

