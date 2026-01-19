Губерниев о СКА: «Радует, когда Ларионов выигрывает с командой, потому что все началось ни шатко ни валко и так продолжается. Хотя есть проблески в игре»

Дмитрий Губерниев высказался об игре клубов КХЛ в этом сезоне.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре команд Фонбет Чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне.

– Прошла большая часть регулярного чемпионата КХЛ. Какие команды вы бы могли отметить?

– Мне интересно наблюдать за московскими командами. Хоккей в Москве должен быть сильным. Понятно, что и «Динамо », и «Спартак» со своими сложностями, и от ЦСКА под руководством Никитина большего ждали. Но в целом эти команды могут претендовать на высокие места.

Сколько нужно времени Никитину, чтобы построить команду, еще посмотрим. «Спартак » у Жамнова всегда выглядит симпатично.

«Салават Юлаев» всегда был таким исполином, но в этом сезоне команда решает уже другие задачи. В любом случае должны играть хорошо «Металлург», «Локомотив», «Авангард », также «Трактор» в последние годы стал одним из флагманов.

И понятно, что многого ждут от СКА. Радует, когда Ларионов выигрывает с командой, потому что все началось ни шатко ни валко и так продолжается. Хотя есть победы и проблески в игре.

Но в целом чемпионат КХЛ всегда начинается с плей-офф. Поэтому пока сейчас подводить какие-то итоги сложно, – сказал Губерниев.