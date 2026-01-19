Плющев о результатах «Динамо»: «Не думаю, что это спад. В команде системный кризис. Было допущено много принципиальных ошибок»

Владимир Плющев высказался о результатах московского «Динамо».

Команда тренера Вячеслава Козлова проиграла три последних матча. После 46 игр «Динамо» занимает 5-е место в таблице Запада с 55 очками

– Что думаете о результатах «Динамо»?

– Не думаю, что это спад, это просто системный кризис в команде, который начался не вчера, не сегодня, не в начале сентября. Думаю, что было допущено много принципиальных ошибок.

Мне обидно за эту команду, в свое время я внес маленький вклад в победу «Динамо» в Кубке СССР. Знаю многих динамовцев, они переживают, – сказал Плющев.