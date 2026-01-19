Плющев о Кучерове: «Входит в десятку лучших игроков НХЛ. Он показывает стабильную и яркую игру на протяжении многих сезонов»

Плющев о Кучерове: входит в десятку лучших игроков НХЛ.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением об игре Никиты Кучерова в этом сезоне НХЛ.

32-летний нападающий «Тампы » набрал 70 (24+46) очков за 43 матча при полезности «плюс 22». Он занимает четвертое место в гонке бомбардиров регулярного чемпионата.

«Кучеров на протяжении многих сезонов показывает игру очень высокого плана. Он входит в десятку лучших игроков НХЛ, которые на сегодняшний день показывают определенный результат. Он показывает стабильную и яркую игру.

То, что у него этот сезон задался лучше, чем у других – наверно, бывает, когда звезды ложатся так как надо, когда игрок ловит кураж. Значит, дома все хорошо, со здоровьем все хорошо, в команде все хорошо и у него все хорошо», – сказал Плющев.

Дмитрий Губерниев: «Кучеров – наша главная звезда в НХЛ. Он впереди даже Овечкина, если брать показатель полезности для команды, результативность»