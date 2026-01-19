«Вашингтон» начал переговоры с Карлсоном о продлении контракта. У 36-летнего защитника 38 очков в 45 матчах сезона
«Да, мы разговаривали [c Джоном], я также общался с его агентом. Мы продолжим переговоры», – сказал генеральный менеджер клуба Крис Патрик.
Карлсон выступает за «Кэпиталс» с сезона-2009/10. Он провел за клуб 1270 игр с учетом плей-офф и набрал 841 (186+655) очко.
В текущем сезоне на его счету 38 (9+27) очков в 45 матчах при полезности «плюс 13» и среднем игровом времени 22:52.
Действующее соглашение хоккеиста с зарплатой 8 млн долларов в год рассчитано до 30 июня 2026-го.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
