«Вашингтон» начал переговоры с Карлсоном о продлении контракта. У 36-летнего защитника 38 очков в 45 матчах сезона

«Вашингтон» начал переговоры с Джоном Карлсоном о продлении контракта.

«Вашингтон » начал переговоры с 36-летним защитником Джоном Карлсоном о продлении контракта.

«Да, мы разговаривали [c Джоном], я также общался с его агентом. Мы продолжим переговоры», – сказал генеральный менеджер клуба Крис Патрик .

Карлсон выступает за «Кэпиталс» с сезона-2009/10. Он провел за клуб 1270 игр с учетом плей-офф и набрал 841 (186+655) очко.

В текущем сезоне на его счету 38 (9+27) очков в 45 матчах при полезности «плюс 13» и среднем игровом времени 22:52.

Действующее соглашение хоккеиста с зарплатой 8 млн долларов в год рассчитано до 30 июня 2026-го.

Генменеджер «Вашингтона»: «Мы интересовались Куинном Хьюзом, но у нас есть Чикран и Карлсон. Цена не соответствовала нашим возможностям – я не готов отдать Коула Хатсона»