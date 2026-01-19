Гатиятулин об автоголе Шулака: любой гол – это действия атакующей команды.

Главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин прокомментировал автогол капитана «Адмирала» Либора Шулака в матче FONBET КХЛ (5:2).

Шулак отдал пас назад и попал между щитков голкиперу Арсению Цыбе. Клуб из Владивостока был в большинстве в этот момент.

– Вы видели раньше такие голы, как сегодня забил защитник «Адмирала» Либор Шулак в свои ворота?

– Предпочитаю расценивать это так, что любой забитый гол – это действия атакующей команды. Где‑то правильно подкатились, где‑то заставили соперника ошибиться. Что тут комментировать? Не считаю это нужным. Мы все – люди, все ошибаемся. Ну да, такой момент был.

– Год назад вы говорили, что при выезде на Дальний Восток самый тяжелый – третий матч. Можете ли сейчас повторить то же самое?

– Если брать нашу серию, то у нас это будет уже пятый матч через день. Каждая игра сложная: и в Хабаровске две игры, и сейчас. И тут все зависит от подготовки, – сказал Гатиятулин.