Вратарь «Ак Барса» Билялов одержал 200-ю победу в КХЛ – 4-й результат в истории лиги. Больше только у Кошечкина, Еременко и Барулина

Вратарь «Ак Барса» Билялов одержал 200-ю победу в КХЛ.

Голкипер «Ак Барса » Тимур Билялов отразил 26 бросков в створ из 28 в матче FONBET КХЛ с «Адмиралом » (5:2).

Эта победа стала для 30-летнего вратаря 200-й в лиге с учетом плей-офф. Он занимает четвертое место в истории турнира по этому показателю.

Больше выигранных матчей в КХЛ только у Василия Кошечкина (378), Александра Еременко (299) и Константина Барулина (258).

Билялов одержал 1 победу в лиге за «Югру», 15 – за «Динамо» Рига и 184 – за «Ак Барс».