Шулак забил в свои ворота в матче «Адмирала» с «Ак Барсом». Защитник отдал пас назад и попал между щитков вратарю – команда была в большинстве

Либор Шулак забил в свои ворота в матче «Адмирала» с «Ак Барсом».

Защитник «Адмирала » Либор Шулак забил в свои ворота в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Ак Барсом » (2:5).

Эпизод произошел в начале третьего периода. Клуб из Владивостока уступал 2:3 и играл в большинстве.

Шулак начал раскатываться в своей зоне, но под прессингом Никиты Дыняка отдал пас назад. Шайба пошла в створ ворот и попала между щитков голкиперу Арсению Цыбе .

Гол был записан на последнего игрока «Ак Барса», касавшегося шайбы – Илью Карпухина .