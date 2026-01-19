Шулак забил в свои ворота в матче «Адмирала» с «Ак Барсом». Защитник отдал пас назад и попал между щитков вратарю – команда была в большинстве
Либор Шулак забил в свои ворота в матче «Адмирала» с «Ак Барсом».
Защитник «Адмирала» Либор Шулак забил в свои ворота в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:5).
Эпизод произошел в начале третьего периода. Клуб из Владивостока уступал 2:3 и играл в большинстве.
Шулак начал раскатываться в своей зоне, но под прессингом Никиты Дыняка отдал пас назад. Шайба пошла в створ ворот и попала между щитков голкиперу Арсению Цыбе.
Гол был записан на последнего игрока «Ак Барса», касавшегося шайбы – Илью Карпухина.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
