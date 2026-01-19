Макдэвид наступил коньком на голеностоп Сундквисту в матче «Эдмонтона» с «Сент-Луисом». Швед травмировался и не доиграл матч
Макдэвид наступил коньком на голеностоп Сундквисту в матче НХЛ.
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид травмировал форварда Оскара Сундквиста в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:0).
Эпизод произошел в середине третьего периода. Сундквист пытался отобрать шайбу у Макдэвида, но потерял равновесие и подкатился прямо под игрока «Ойлерс».
Коннор наступил сопернику коньком на голеностоп, пытаясь уйти от столкновения. Оба хоккеиста врезались в борт.
Шведский форвард «Блюз» не смог подняться самостоятельно и досрочно закончил матч. Он покинул площадку с помощью партнеров, не опираясь на левую ногу.
Макдэвид в 3-й раз сделал 55+ ассистов в 50 матчах в сезоне. Только Гретцки, Лемье, Орр и Дени Савар чаще достигали такого результата
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
