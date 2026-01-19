  • Спортс
  Плющев о церемонии в честь 1000 очков Шипачева: «В Союзном государстве России и Беларуси пустили надпись на английском. От КХЛ были только президент лиги и табличка. Смотрелось нелепо»
Плющев о церемонии в честь 1000 очков Шипачева: «В Союзном государстве России и Беларуси пустили надпись на английском. От КХЛ были только президент лиги и табличка. Смотрелось нелепо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал церемонию в честь 1000-го очка Вадима Шипачева в FONBET КХЛ.

Событие произошло 12 января в Минске в матче местного «Динамо» с «Адмиралом» (2:1).

«Возьмите праздник с тысячей очков Шипачева. В свое время Вадим начинал у меня в «Северстали», у меня есть к нему свое отношение, но в данной ситуации главное, что впервые в истории КХЛ появился игрок с тысячей очков.

И как мы этот юбилей отмечаем? Очень скромно. Всю церемонию вытягивает Минск и «Динамо», от КХЛ прилетают только президент лиги и табличка. Разве что пустили надпись на английском языке – и это в Минске, в союзном государстве России и Беларуси. Смотрелось нелепо, особенно на фоне яркого праздника в Детройте с Федоровым.

Никаких идей, отметили тысячу – и спать. Хотя в той же НХЛ это безостановочный процесс – Овечкин обошел Гретцки по шайбам в регулярном чемпионате, ему тут же придумали гонку по системе «регулярка плюс плей-офф». Конвейер!

А у нас отчитались, поставили «галочку» – и все, забыли. Втихаря любуемся детройтской церемонией Федорова – и ничего не делаем сами. Постоянно молимся чужим богам – какую хоккейную страницу в интернете не откроешь, везде НХЛ, из того же Лава провинциалы пера уже лепят великого тренера, при этом КХЛ где-то на задворках. 

И смех, и грех. Сами себя закапываем!» – сказал Плющев.

Кравчук про 1000 очков Шипачева в КХЛ: «Было мало информации и комментариев. НХЛ круто сработала с гонкой Овечкина и Гретцки, надо брать опыт на вооружение»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
