Яшкин отписался от «Ак Барса» в соцсетях и пропускает матч с «Адмиралом». Сообщалось, что форвард недоволен положением в клубе
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин отписался от клуба в одной из соцсетей.
Ранее сообщалось, что хоккеист недоволен своим положением в команде и может ее покинуть. Обсуждался возможный обмен со СКА, но позднее эту информацию опровергли.
Яшкин пропускает матч FONBET чемпионата КХЛ с «Адмиралом». В начале января он оставался вне заявки 3 матча подряд.
В этом сезоне 32-летний форвард набрал 25 (15+10) очков за 43 игры при полезности «плюс 11».
«Ак Барс» разочаровался в бывшем капитане. Что не так с Яшкиным?
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Бизнес Online»
