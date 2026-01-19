Яшкин отписался от «Ак Барса» в соцсетях и пропускает матч с «Адмиралом». Сообщалось, что форвард недоволен положением в клубе

Яшкин отписался от «Ак Барса» в соцсетях и пропускает матч с «Адмиралом».

Нападающий «Ак Барса » Дмитрий Яшкин отписался от клуба в одной из соцсетей.

Ранее сообщалось , что хоккеист недоволен своим положением в команде и может ее покинуть. Обсуждался возможный обмен со СКА, но позднее эту информацию опровергли.

Яшкин пропускает матч FONBET чемпионата КХЛ с «Адмиралом». В начале января он оставался вне заявки 3 матча подряд.

В этом сезоне 32-летний форвард набрал 25 (15+10) очков за 43 игры при полезности «плюс 11».

