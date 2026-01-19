«Рейнджерс», помимо Панарина, могут обменять Трочека, Лафреньера, Соуси и Шнайдера. Зибанежад, скорее всего, останется в клубе
«Рейнджерс» рассмотрит варианты обмена некоторых хоккеистов команды.
«Рейнджерс» рассмотрят предложения по всем хоккеистам от других клубов, прежде чем принять решение о конкретных действиях в вопросе состава.
Генеральный менеджер нью-йоркцев Крис Друри ранее сообщил, что клуб начинает процесс перезагрузки, а это подразумевает расставание с некоторыми ведущими хоккеистами.
Считается, что «Рейнджерс», кроме Артемия Панарина, рассмотрят предложение по таким игрокам, как Карсон Соуси, Брэйден Шнайдер, Алексис Лафреньер и Винсент Трочек.
При этом нападающий Мика Зибанежад, вероятнее всего, не покинет клуб. Он готов продолжать выступать за команду. К тому же Мика был одним из тех игроков, с которыми Друри недавно провел индивидуальные разговоры.
От Панарина избавятся в «Рейнджерс»? Клуб объявил о перезагрузке
