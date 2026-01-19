«Рейнджерс», помимо Панарина, могут обменять Трочека, Лафреньера, Соуси и Шнайдера. Зибанежад, скорее всего, останется в клубе

«Рейнджерс» рассмотрит варианты обмена некоторых хоккеистов команды.

«Рейнджерс» рассмотрят предложения по всем хоккеистам от других клубов, прежде чем принять решение о конкретных действиях в вопросе состава.

Генеральный менеджер нью-йоркцев Крис Друри ранее сообщил , что клуб начинает процесс перезагрузки, а это подразумевает расставание с некоторыми ведущими хоккеистами.

Считается, что «Рейнджерс », кроме Артемия Панарина , рассмотрят предложение по таким игрокам, как Карсон Соуси, Брэйден Шнайдер, Алексис Лафреньер и Винсент Трочек .

При этом нападающий Мика Зибанежад , вероятнее всего, не покинет клуб. Он готов продолжать выступать за команду. К тому же Мика был одним из тех игроков , с которыми Друри недавно провел индивидуальные разговоры.

От Панарина избавятся в «Рейнджерс»? Клуб объявил о перезагрузке