Владимир Плющев: «Мы придумали сказку про североамериканских тренеров. Развязываем им руки в кадровой политике – как в «Авангарде». Только полный ноль не покажет результат»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил работу Жерара Галлана в «Шанхай Дрэгонс».
Специалист ранее покинул пост главного тренера команды по состоянию здоровья.
– У Галлана – большой опыт работы главным в НХЛ и сборной Канады. Почему не получилось?
– Потому что мы сами себе придумали сказку про североамериканских тренеров.
На самом деле это обычные люди, которых мы в нормальные времена для российского хоккея регулярно обыгрывали.
Но у нас в них какая-то удивительная вера. Назначаем в лучшие клубы, полностью развязываем руки в кадровой политике, расчищаем место под всех их земляков – как это сейчас происходит в «Авангарде». Понятно, что в таких щадящих условиях только полный ноль не покажет результат.
Но как только канадцы оказываются, скажем так, в рядовых и равных условиях, – тут же пшик.
Убежавший Гру или резко уставший Галлан – лучшие примеры. Не будьте дилетантами – делайте выводы! – сказал Владимир Плющев.