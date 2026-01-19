Владимир Плющев: «Мы придумали сказку про североамериканских тренеров. Развязываем им руки в кадровой политике – как в «Авангарде». Только полный ноль не покажет результат»

Владимир Плющев оценил работу Жерара Галлана в «Шанхае».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил работу Жерара Галлана в «Шанхай Дрэгонс ».

Специалист ранее покинул пост главного тренера команды по состоянию здоровья.

– У Галлана – большой опыт работы главным в НХЛ и сборной Канады. Почему не получилось?

– Потому что мы сами себе придумали сказку про североамериканских тренеров.

На самом деле это обычные люди, которых мы в нормальные времена для российского хоккея регулярно обыгрывали.

Но у нас в них какая-то удивительная вера. Назначаем в лучшие клубы, полностью развязываем руки в кадровой политике, расчищаем место под всех их земляков – как это сейчас происходит в «Авангарде ». Понятно, что в таких щадящих условиях только полный ноль не покажет результат.

Но как только канадцы оказываются, скажем так, в рядовых и равных условиях, – тут же пшик.

Убежавший Гру или резко уставший Галлан – лучшие примеры. Не будьте дилетантами – делайте выводы! – сказал Владимир Плющев.