Цыплаков заменит Шабанова в составе «Айлендерс» в матче с «Ванкувером» – он не играл с 11 января. Руа сказал: «Мне не нужно, чтобы Максим выпендривался с шайбой»

Максим Цыплаков сыграет в матче против «Ванкувера».

Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» , который пройдет утром 20 января.

Цыплаков заменит в составе Максима Шабанова и выйдет на лед в третьем звене с Калумом Ричи и Эмилем Хейнеманом.

«Хочу, чтобы Максим играл в свой хоккей. Когда я наблюдал за ним два года назад – еще до перехода в «Айлендерс » – то он показывал себя как силовой форвард.

Он умеет доставлять шайбу к воротам, очень хорошо действует в обороне. В моем понимании, это в его ДНК, и я хочу, чтобы такой хоккей он и показывал.

Мне не нужно, чтобы он выпендривался с шайбой. Да, он это может сделать, и порой я нормально к этому отношусь.

Но я хочу видеть его перед воротами, хочу видеть его умение отлично работать в обороне и тому подобные вещи. Знаю, что он может это делать», – сказал главный тренер команды Патрик Руа.

Цыплаков не принимал участие в матчах с 11 января. В этом сезоне он набрал 1 (1+0) балл за результативность при полезности «минус 8» в 24 матчах чемпионата.