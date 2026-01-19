Трочек о пересборке состава «Рейнджерс»: «Шок был довольно сильным. Хочется быть частью решений, а не проблем. Но это бизнес»

Винсент Трочек высказался о том, что «Рейнджерс» могут расстаться с лидерами команды.

Нападающий «Рейнджерс » Винсент Трочек отреагировал на сообщение генерального менеджера клуба Криса Друри о том, что клуб не уходит в перестройку, но будет пересобирать состав команды, что подразумевает расставание с некоторыми ведущими хоккеистами.

– В этой лиге нужно побеждать. Но когда происходит обратное, такие вещи возможны.

Ты понимаешь это, когда находишься в центре событий. Конечно, пытаешься этого избежать. Но все равно это шокирует. Первоначальный шок был довольно сильным.

– Изменило ли новое направление команды ваше желание остаться в Нью-Йорке?

– Я не из тех, кто сдается. Хочется быть частью решений, а не проблем. Но это бизнес. Никогда не знаешь, что может произойти. У меня уже были такие сезоны, когда все шло под откос, и никто из хоккеистов не был в безопасности.

Трудно, когда проходишь такой период, как сейчас. Начинаешь крепче держать клюшку и слишком много думать на льду. Вот тогда все и начинает развиваться по принципу снежного кома.

Сейчас с учетом того, что направлено команды определено, это немного снимает давление с нашей игры. Но не снимает давление с головы, – сказал Винсент Трочек .