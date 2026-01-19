Президент «Филадельфии» Джонс: «Мичкову пойдут на пользу трудности в этом сезоне. Матвей – это хоккеист не на один год. Хорошо, когда в начале карьеры приходится сталкиваться с невзгодами»
Кит Джонс оценил сложности Матвея Мичкова в сезоне НХЛ.
Президент «Филадельфии» по хоккейным операциям Кит Джонс высказался относительно игры Матвея Мичкова.
В этом сезоне нападающий набрал 24 (10+14) очков при полезности «минус 6» в 46 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Я думаю, что трудности в этом сезоне пойдут ему на пользу. Матвей – это хоккеист не на один год. Верю, что он останется в команде надолго. Ему важно пройти через такой период.
Ему предстоит преодолеть немало трудностей. Хорошо, когда в начале карьеры приходится сталкиваться с невзгодами. К тому же же он еще очень молод.
Думаю, что через десят лет мы будем вспоминать об этом с чувством того, что хорошо, что это произошло», – сказал Кит Джонс.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Кевина Курза
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости