«Торпедо» может обменять Кульбакова в «Адмирал» на Шугаева и Гераськина («СЭ»)
Иван Кульбаков может перейти в «Адмирал» из «Торпедо».
«Торпедо» может обменять голкипера Ивана Кульбакова в «Адмирал».
Нижегородский клуб в таком случае получит вратаря Дмитрия Шугаева и нападающего Игоря Гераськина, сообщил «Спорт-Экспресс».
В этом сезоне Кульбаков провел 20 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 7 побед, пропуская в среднем 3,17 шайбы и отражая 90,1% бросков.
Шугаев сыграл 13 игр в этом чемпионате, не одержал ни одной победы, пропуская в среднем 2,96 шайбы и отражая 89,9% бросков.
Гераськин набрал 11 (5+6) очков при полезности «минус 5» в 44 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости