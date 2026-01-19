«Торпедо» может обменять Кульбакова в «Адмирал» на Шугаева и Гераськина («СЭ»)

Иван Кульбаков может перейти в «Адмирал» из «Торпедо».

«Торпедо » может обменять голкипера Ивана Кульбакова в «Адмирал ».

Нижегородский клуб в таком случае получит вратаря Дмитрия Шугаева и нападающего Игоря Гераськина, сообщил «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Кульбаков провел 20 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ , одержал 7 побед, пропуская в среднем 3,17 шайбы и отражая 90,1% бросков.

Шугаев сыграл 13 игр в этом чемпионате, не одержал ни одной победы, пропуская в среднем 2,96 шайбы и отражая 89,9% бросков.

Гераськин набрал 11 (5+6) очков при полезности «минус 5» в 44 матчах.