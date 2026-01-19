Федотов пропустил 7 шайб в 2 матчах за 2 дня в АХЛ – во втором вышел на замену. У него 12 побед в 25 играх за фарм «Коламбуса» при 89,6% сэйвов

Иван Федотов пропустил 7 шайб в 2 матчах за 2 дня в АХЛ.

Вратарь «Кливленда » Иван Федотов принял участие в двух матчах регулярного чемпионата АХЛ с «Провиденсом » за два дня.

Первую игру (0:5) 29-летний россиянин провел полностью и отразил 25 из 30 бросков.

Во второй (2:6) Федотов вышел на замену во втором периоде при счете 0:4. За свое время он отразил 10 из 12 бросков.

В текущем сезоне у Ивана 25 матчей за фарм «Коламбуса » и 12 побед при 89,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,61.