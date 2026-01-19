Федотов пропустил 7 шайб в 2 матчах за 2 дня в АХЛ – во втором вышел на замену. У него 12 побед в 25 играх за фарм «Коламбуса» при 89,6% сэйвов
Иван Федотов пропустил 7 шайб в 2 матчах за 2 дня в АХЛ.
Вратарь «Кливленда» Иван Федотов принял участие в двух матчах регулярного чемпионата АХЛ с «Провиденсом» за два дня.
Первую игру (0:5) 29-летний россиянин провел полностью и отразил 25 из 30 бросков.
Во второй (2:6) Федотов вышел на замену во втором периоде при счете 0:4. За свое время он отразил 10 из 12 бросков.
В текущем сезоне у Ивана 25 матчей за фарм «Коламбуса» и 12 побед при 89,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,61.
