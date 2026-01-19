Назаров о дедлайне в КХЛ: «Будет возможность последить за работой наших уважаемых менеджеров. В целом наша лига продолжает развиваться – хватает зрелищных матчей, ставятся рекорды»

Андрей Назаров о дедлайне в КХЛ: последим за работой уважаемых менеджеров.

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров высказался о предстоящем дедлайне на переходы в лиге.

«До трансферного дедлайна, запланированного на 25 января, осталось совсем немного времени. Мы много говорим про хоккеистов, тренеров, ругаем и хвалим их, а теперь будет возможность последить за работой наших уважаемых менеджеров.

Посмотрим, какой клуб как проведёт это важное мероприятие и каковы будут его итоги, от которых во многом зависит дальнейшее выступление команд.

В целом же наша лига продолжает развиваться, в ней хватает зрелищных матчей, ставятся рекорды. Как, например, накануне, когда защитник Дамир Шарипзянов оформил уже второй хет-трик.

Прекрасно помню Дамира по совместной работе в «Нефтехимике », этот хоккеист уже тогда подавал большие надежды, а сейчас стал капитаном «Авангарда » и одним из самых высокооплачиваемых защитников в лиге. Пример, как можно своей работой достичь высоких результатов», – сказал Назаров.