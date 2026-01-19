Коньков о неудачах «Динамо»: «До назначения Козлова все было в полном порядке. С сегодняшней игрой будет проблематично на что‑то рассчитывать в плей‑офф»

Сергей Коньков: «Динамо» будет проблематично на что‑то рассчитывать в плей‑офф.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил перспективы «Динамо » в розыгрыше Кубка Гагарина.

С 55 очками в 46 играх московский клуб занимает 5-е место в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ. При этом в последних 7 играх у команды 6 поражений.

– Результат «Динамо» оставляет желать лучшего. Команда до назначения Козлова играла стабильно, да и вообще в «Динамо» все было в полном порядке. А все проблемы начались после международного турнира в декабре.

Сейчас «Динамо» нужно обратить внимания на моменты, которые приносили результат, провести анализ. А дальше трудиться через тренировочный процесс и исправление ошибок. Любая ситуация поправима. Сейчас команда стабильно находится в зоне плей‑офф. Самое главное – настроить качество игры перед матчами на вылет.

– То есть вы считаете, что «Динамо» рано списывать со счетов?

– Если отталкиваться от сегодняшней игры, то «Динамо» будет проблематично на что‑то рассчитывать в плей‑офф, – сказал бывший игрок бело-голубых.