  • Плющев о Лаве в «Шанхае»: «У нас половина игроков-легионеров с полукриминальным прошлым. Теперь и для тренеров профилакторий. КХЛ зарыла голову в песок»
Владимир Плющев о Лаве в «Шанхае»: в КХЛ теперь профилакторий и для тренеров.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев критически оценил назначение Митча Лава главным тренером «Шанхая».

– Начнем с самой свежей сатиры – в «Куньлуне», этим летом вдруг ставшем «Шанхаем», Галлана вдруг меняют на другого североамериканского персонажа – Лава. Известен разве что на бытовых фронтах, на которых, как я понимаю, погорел – и получил дисквалификацию от «Вашингтона».

После того как «Трактор» после бегства Гру возглавил 31-летний канадский мальчик [Рафаэль Рише], мы в тренерском вопросе уже готовы ко всему, ниже опускаться некуда. Но выбор в пользу главного тренера с нулевым опытом работы в большом хоккее и не нулевым опытом, скажем так, криминально-бытовом – это уже перебор.

– Что скажете о Лаве?

– Ничего – у него нулевой опыт главным тренером. Но меня удивляет, что ничего не говорит и КХЛ.

– Поясните, пожалуйста.

– У нас половина игроков-легионеров – с сомнительной репутацией и полукриминальным прошлым. Теперь своеобразное ЛТП – лечебно-трудовой профилакторий – устраиваем и для тренеров.

Я уже устал говорить о том, что у КХЛ, если ей дорог ее имидж, должна быть хоть какая-то кадровая политика. Но пока ее не просматривается, Лига зарыла голову в песок.

Возьмите агентов. К ним много нареканий, но они хотя бы обязаны получить лицензии. Так почему проходной двор устраиваем для тренеров? Где хоть какой-то профессиональный ценз – от клубов и лиги? Зачем везем из-за океана мальчиков, земляков, целые колонии? Почему не занимаемся своей тренерской школой? – задался вопросами Плющев. 

Кто такой Митч Лав – новый тренер «Шанхая». Его рекомендовал Овечкин

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
