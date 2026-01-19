Малкин о Кросби: «Я все еще в «Питтсбурге», и он это чувствует. Именно поэтому он хорошо играет – хочет точно быть номером один»
Евгений Малкин видит причину удачной игры Сидни Кросби в своем присутствии.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался об игре капитана команды Сидни Кросби.
38-летний канадец проводит свой 21-й сезон в лиге, 39-летний россиянин – 20-й. Оба игрока всю карьеру выступают за «Пингвинс».
Следующий матч станет для Кросби 1400-м в рамках регулярных чемпионатов, сейчас на его счету 1740 (651+1089) очков.
В текущем сезоне Сидни набрал 53 (26+27) балла в 47 играх.
«Очень горжусь им. Пожалуй, это не сюрприз. Каждый год мы видим, чего он добивается. Он делает потрясающую работу и проявляет лидерские качества как на льду, так и в раздевалке.
Я его поддерживаю. Я все еще здесь, и он это чувствует. Именно поэтому он хорошо играет – точно хочет быть номером один», – сказал Малкин.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
