Хайман с 2+1, Дебринкет с 1+1 и Генцел с 1+1 – звезды дня в НХЛ
Зак Хайман, Алекс Дебринкет и Джейк Генцел – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – форвард «Тампы» Джейк Генцел с 2 (1+1) очками в матче с «Далласом» (4:1).
Вторая звезда – форвард «Детройта» Алекс Дебринкет с 2 (1+1) очками в матче с «Оттавой» (4:3). Его гол в овертайме принес «Ред Уингс» победу – 30-ю в 50 играх в сезоне (лучший результат за 14 лет).
Первая звезда – форвард «Эдмонтона» Зак Хайман с 3 (2+1) очками в матче с «Сент-Луисом» (5:0). У нападающего 8 (6+2) очков в последних 4 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
