Хайман с 2+1, Дебринкет с 1+1 и Генцел с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Зак Хайман, Алекс Дебринкет и Джейк Генцел – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – форвард «Тампы » Джейк Генцел с 2 (1+1) очками в матче с «Далласом» (4:1).

Вторая звезда – форвард «Детройта » Алекс Дебринкет с 2 (1+1) очками в матче с «Оттавой» (4:3). Его гол в овертайме принес «Ред Уингс» победу – 30-ю в 50 играх в сезоне (лучший результат за 14 лет).

Первая звезда – форвард «Эдмонтона» Зак Хайман с 3 (2+1) очками в матче с «Сент-Луисом» (5:0). У нападающего 8 (6+2) очков в последних 4 играх.