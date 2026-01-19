Нюджент-Хопкинс – 10-й игрок в истории НХЛ, забивший в 1-м и в 1000-м матче в регулярках. В список входят Ковалев и Малкин

Нюджент-Хопкинс – 10-й игрок в истории НХЛ, забивший в 1-м и в 1000-м матче.

Форвард «Эдмонтона » Райан Нюджент-Хопкинс принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:0).

Эта игра стала для 32-летнего канадца 1000-й в регулярках лиги. Нападающий отметился голом в юбилейном матче и был признан первой звездой встречи.

Отметим, что свою первую шайбу в лиге первый номер драфта-2011 забросил в первом же матче в лиге (9 октября 2011 года).

Он стал 10-м игроком в истории НХЛ, кому удалось отличиться и в первом матче, и в 1000-м.

Ранее в список вошли Жан Рателль (1961 и 1977 годы), Жильбер Перро (1970 и 1984), Люк Робитайл (1986 и 2000), Джо Нуиндайк (1987 и 2002), Алексей Ковалев (1992 и 2007), Милан Гейдук (1998 и 2013), Мариан Габорик (2000 и 2017), Евгений Малкин (2006 и 2022) и Ларс Эллер (2009 и 2024).