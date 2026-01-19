Макдэвид набрал 85 очков в в 50 матчах в сезоне и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У Маккиннона 82 в 46 – есть 4 игры в запасе
Коннор Макдэвид увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:0).
На счету 29-летнего канадца стало 85 (30+55) очков в 50 играх в текущем сезоне.
Он лидирует в гонке бомбардиров лиги, на втором месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (82 очка в 46 играх, 36+46, 4 игры в запасе).
В топ-5 также входят форварды Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 72 в 47, 24+48, 3 игры в запасе по сравнению с Макдэвидом), Никита Кучеров («Тампа», 70 в 43, 24+46, 3 игры в запасе – 4 было пропущено) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 67 в 48, 25+42, покинул расположение команды на время по семейным обстоятельствам и пропустил уже 2 игры).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости