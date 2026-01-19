Макдэвид набрал 85 очков в в 50 матчах в сезоне и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У Маккиннона 82 в 46 – есть 4 игры в запасе

Коннор Макдэвид увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом » (5:0).

На счету 29-летнего канадца стало 85 (30+55) очков в 50 играх в текущем сезоне.

Он лидирует в гонке бомбардиров лиги , на втором месте идет форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон (82 очка в 46 играх, 36+46, 4 игры в запасе).

В топ-5 также входят форварды Макклин Селебрини («Сан-Хосе », 72 в 47, 24+48, 3 игры в запасе по сравнению с Макдэвидом), Никита Кучеров («Тампа», 70 в 43, 24+46, 3 игры в запасе – 4 было пропущено) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 67 в 48, 25+42, покинул расположение команды на время по семейным обстоятельствам и пропустил уже 2 игры).