Биннингтон пропустил 5+ шайб в 5 из 10 последних матчей. У вратаря «Сент-Луиса» и олимпийской сборной Канады 19 поражений в 28 играх в сезоне (86,9% сэйвов, КН 3,59)
Джордан Биннингтон пропустил 5+ шайб в 5 из 10 последних матчей за «Сент-Луис».
Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (0:5).
32-летний канадец отразил 23 из 28 бросков «Ойлерс». Он пропустил 5+ шайб в 5 из последних 10 матчей за «Блюз».
В текущем сезоне Биннингтон, включенный в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026 в Италии, провел 28 матчей (26 – в старте). У него 8 побед и 19 поражений при 86,9% сэйвов и коэффициенте надежности 3,59.
Другой вратарь «блюзменов» – 25-летний Джоэл Хофер – демонстрирует лучшую статистику. В 26 играх в сезоне (23 – в старте) у канадца 11 побед при 11 поражениях (90,5% сэйвов, КН 2,76).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости