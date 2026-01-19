Биннингтон пропустил 5+ шайб в 5 из 10 последних матчей. У вратаря «Сент-Луиса» и олимпийской сборной Канады 19 поражений в 28 играх в сезоне (86,9% сэйвов, КН 3,59)

Джордан Биннингтон пропустил 5+ шайб в 5 из 10 последних матчей за «Сент-Луис».

Вратарь «Сент-Луиса » Джордан Биннингтон вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном » (0:5).

32-летний канадец отразил 23 из 28 бросков «Ойлерс». Он пропустил 5+ шайб в 5 из последних 10 матчей за «Блюз».

В текущем сезоне Биннингтон, включенный в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026 в Италии, провел 28 матчей (26 – в старте). У него 8 побед и 19 поражений при 86,9% сэйвов и коэффициенте надежности 3,59.

Другой вратарь «блюзменов» – 25-летний Джоэл Хофер – демонстрирует лучшую статистику. В 26 играх в сезоне (23 – в старте) у канадца 11 побед при 11 поражениях (90,5% сэйвов, КН 2,76).