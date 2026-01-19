Бучневич без очков против «Эдмонтона»: 1 бросок и «минус 2» за 16:35. У него 25 баллов и «минус 15» в 49 играх в сезоне

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич остался без очков в матче с «Эдмонтоном».

Форвард «Сент-Луиса » Павел Бучневич не совершил результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном » (0:5).

На счету 30-летнего россиянина 25 (8+17) очков в 49 играх в текущем сезоне при полезности «минус 15». При этом в последних 10 матчах на его счету 4 (1+3) балла.

Сегодня Бучневич (16:35, «минус 2») отметился 1 броском в створ и проиграл 2 из 2 вбрасываний.