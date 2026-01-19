Гибсон записал в актив 19 побед в первых 30 матчах за «Детройт» – делит 2-е место на таком отрезке с Верноном, Гашеком и еще 2 вратарями

Джон Гибсон записал в актив 19 побед в первых 30 матчах за «Детройт».

Вратарь «Детройта » Джон Гибсон вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:3 ОТ).

32-летний американец отразил 22 из 25 бросков по своим воротам. Победа стала для него 19-й в 30 играх в сезоне (90,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,74).

Напомним, что текущий сезон – первый для Гибсона в «Детройте». Он был выменян клубом у «Анахайма» в июне прошлого года.

Джон разделил 2-е место по числу побед для вратарей в первых 30 матчах в составе «Ред Уингс». Ранее по 19 побед на таком отрезке в актив записали Конни Дион (1943/44 – 1944/45), Майк Вернон (1994/95), Мэнни Легаси (1999/00 – 2000/01) и Доминик Гашек (2001/02).

Лучший результат у Тая Конклина (21 победа, 2008/09).