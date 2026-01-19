«Детройт» одержал 30 побед в 50 играх в сезоне – лучший результат за 14 лет. Команда Маклеллана идет на 2-м месте в дивизионе и 3-м на Востоке
«Детройт» обыграл «Оттаву» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для команды под руководством Тодда Маклеллана 6-й в последних 7 матчах и 30-й в текущем сезоне.
«Ред Уингс» достигли отметки 30 побед за 50 матчей – лучший результат для команды за последние 14 лет. В сезоне-2011/12 было 30 побед в 46 играх.
С 64 очками «Детройт» занимает 2-е место в Атлантическом дивизионе, уступая «Тампе» (64 очка в 47 играх) из-за большего числа сыгранных матчей.
В таблице Восточной конференции клуб уступает еще только «Каролине» (64 в 49).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
