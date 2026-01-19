«Детройт» одержал 30 побед в 50 играх в сезоне – лучший результат за 14 лет. Команда Маклеллана идет на 2-м месте в дивизионе и 3-м на Востоке

«Детройт» одержал 30 побед в 50 играх в сезоне – лучший результат за 14 лет.

«Детройт» обыграл «Оттаву» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для команды под руководством Тодда Маклеллана 6-й в последних 7 матчах и 30-й в текущем сезоне.

«Ред Уингс» достигли отметки 30 побед за 50 матчей – лучший результат для команды за последние 14 лет. В сезоне-2011/12 было 30 побед в 46 играх.

С 64 очками «Детройт » занимает 2-е место в Атлантическом дивизионе, уступая «Тампе » (64 очка в 47 играх) из-за большего числа сыгранных матчей.

В таблице Восточной конференции клуб уступает еще только «Каролине» (64 в 49).