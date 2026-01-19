  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Вегас» выменял Андерссона у «Калгари» на Уайтклауда, проспекта Виби и 2 драфт-пика – 1-го и 2-го раунда
20

«Вегас» выменял Андерссона у «Калгари» на Уайтклауда, проспекта Виби и 2 драфт-пика – 1-го и 2-го раунда

«Вегас» выменял защитника Расмуса Андерссона у «Калгари».

«Вегас» выменял защитника Расмуса Андерссона у «Калгари», отдав защитников Зака Уайтклауда и Абрама Виби и два драфт-пика – 1-го раунда (2027) и 2-го раунда (2028, условный).

Выбор во 2-м раунде драфта-2028 будет повышен до 1-го раунда, если «Голден Найтс» выиграют Кубок Стэнли в текущем сезоне. 

Кроме того, по условиям сделки, «Флэймс» оставят 50% зарплаты Андерссона в своей платежке. 

Напомним, что действующее соглашение 29-летнего шведа с кэпхитом 4,55 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2025/26.

В текущем сезоне Расмус набрал 30 (10+20) очков в 48 играх при полезности «+3» и среднем времени на льду 24:14. 

За «Флэймс» он выступал с 2017 года, дебютировав в НХЛ в составе этого клуба. Он провел 584 матча в регулярках лиги – 261 (57+204) очко и 332 минуты штрафа. В 27 играх в плей-офф добавил 14 (7+7) баллов. 

29-летний Уайтклауд выступал в системе «Вегаса» с 2018 года. В текущем сезоне у канадца 47 игр и 7 (2+5) очков при полезности «минус 8» и среднем времени на льду 18:46. 

Всего он провел 368 матчей за клуб в регулярках – 78 (23+55) очков и 178 минут штрафа. В плей-офф – 78 игр и 17 (5+12) баллов. В 2023 году он выиграл Кубок Стэнли в составе «Голден Найтс». Его контракт с кэпхитом 2,75 млн долларов действует до завершения сезона-2027/28. 

22-летний Виби был выбран «Вегасом» в 7-м раунде драфта НХЛ-2022 под общим 209-м номером. Он проводит третий сезон в NCAA за университет Северной Дакоты – 24 игры и 14 (3+11) баллов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Калгари»
Драфт НХЛ
logoВегас
logoНХЛ
logoКалгари
logoЗак Уайтклауд
logoРасмус Андерссон
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Андерссон сделал 20+ передач в 5-м сезоне подряд. Он 7-й защитник в истории «Калгари» с таким достижением
18 января, 11:30
«Бостон» и «Вегас» претендуют на Андерссона из «Калгари». «Флэймс» ведут переговоры об обмене защитника (Даррен Дрегер)
17 января, 17:42
«Бостон», «Детройт» и «Оттава» интересуются Андерссоном из «Калгари». «Брюинс» могут обменять Лорея и выбор в 1-м раунде драфта (RG)
16 января, 19:16
Главные новости
Генменеджер «Амура» о Коротких в «Спартаке»: «Трижды запрашивал обмен вместо того, чтобы работать с удвоенной самоотдачей. У нас не оставалось выбора»
5 минут назад
Генменеджер «Сан-Хосе» о Чернышове в АХЛ: «Последуют изменения в составе, возможно. Черни для развития важно играть. Он показал, что может быть важным хоккеистом»
16 минут назад
«Локомотив» переподписал контракт с Шалуновым на два года. Форвард получит 33 млн рублей до конца сезона, в двух последующих – 80 млн
32 минуты назад
«Спартак» выменял второго бомбардира «Амура» Коротких на Воробьева и Кузьмина. Игнат набрал 21 балл в 41 матче сезона КХЛ
45 минут назад
Кожевников о показе ОИ-2026: «Жалко, что государство тратит деньги, где нас нет. За ерунду платить негодяям – итальянцам и федерациям, которые нас ненавидят. Странная вещь»
58 минут назад
Фетисов о продлении бана России: «Опять издеваются над нами. Дают надежды, посылы, а потом под разными причинами продлевают отстранение»
сегодня, 10:07
Ларионов о молодежи СКА: «Ну выиграли бы 3:1 у «Спартака», сидели в обороне, поставили автобус – и было бы хорошо. Хотим, чтобы мальчишки забивали. Во главу угла – хоккей, дающий радость»
сегодня, 09:51
Макдэвид впервые в сезоне не набрал очки в двух матчах подряд. У него «минус 3» с «Нью-Джерси» и «Питтсбургом»
сегодня, 09:37
Евгений Малкин: «Никогда не говорил, что хочу завершить карьеру. Чувствую себя отлично. Я могу играть в следующем сезоне – хочется, чтобы все это увидели»
сегодня, 09:24
«Сан-Хосе» отправил Чернышова в АХЛ. Форвард набрал 11 очков в 15 матчах сезона НХЛ
сегодня, 09:11
Ко всем новостям
Последние новости
Заварухин о первых играх Спронга за «Автомобилист»: «Он должен понять философию команды, а не мы – его философию. Здесь командный вид спорта»
сегодня, 08:15
Стэмкос с 16-м хет-триком в регулярках, Гривс с 1-м шатаутом для «Коламбуса» в сезоне и Пастрняк с 1+2 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:58
Куинн Хьюз сделал 22 ассиста в первых 20 играх за «Миннесоту». Больше на таком отрезке в новом клубе было только у одного защитника в истории НХЛ – Коффи в «Питтсбурге»
сегодня, 07:46
«Коламбус» впервые в сезоне сыграл на ноль, Гривс отразил все 28 бросков в матче с «Далласом». У «Блю Джекетс» 4 победы в 5 играх при Боунессе
сегодня, 07:22
Йоси провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. Он 1-й игрок «Нэшвилла» с таким достижением и 2-й швейцарец в истории лиги
сегодня, 07:10
Стэмкос сделал 16-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Оттавой». Только у Овечкина (33) и Пастрняка (19) их больше среди действующих игроков
сегодня, 06:40
Задоров обыграл Гертла и отдал пас Пастрняку на победный гол в матче с «Вегасом». У защитника «Бостона» 1+16 в 51 игре в сезоне
сегодня, 05:55Видео
Тарасов отразил 17 из 18 бросков в матче с «Виннипегом» и выиграл серию буллитов. Победа – 3-я подряд и 7-я в 16 играх в сезоне
сегодня, 03:55
Исаков после 7:2 с «Шанхаем»: «Торпедо» добавило в определенных аспектах игры с шайбой. Понравилась наша игра в неравных составах»
вчера, 20:47
Жамнов о 2:1 со СКА: «Чуть не получалось в атаке в первые два периода. Внесли некоторые коррективы. Попросили ребят делать правильные вещи, терпеть»
вчера, 20:36