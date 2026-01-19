«Вегас» выменял Андерссона у «Калгари» на Уайтклауда, проспекта Виби и 2 драфт-пика – 1-го и 2-го раунда

«Вегас» выменял защитника Расмуса Андерссона у «Калгари».

«Вегас » выменял защитника Расмуса Андерссона у «Калгари », отдав защитников Зака Уайтклауда и Абрама Виби и два драфт-пика – 1-го раунда (2027) и 2-го раунда (2028, условный).

Выбор во 2-м раунде драфта-2028 будет повышен до 1-го раунда, если «Голден Найтс» выиграют Кубок Стэнли в текущем сезоне.

Кроме того, по условиям сделки, «Флэймс» оставят 50% зарплаты Андерссона в своей платежке.

Напомним, что действующее соглашение 29-летнего шведа с кэпхитом 4,55 миллиона долларов рассчитано до конца сезона-2025/26.

В текущем сезоне Расмус набрал 30 (10+20) очков в 48 играх при полезности «+3» и среднем времени на льду 24:14.

За «Флэймс» он выступал с 2017 года, дебютировав в НХЛ в составе этого клуба. Он провел 584 матча в регулярках лиги – 261 (57+204) очко и 332 минуты штрафа. В 27 играх в плей-офф добавил 14 (7+7) баллов.

29-летний Уайтклауд выступал в системе «Вегаса» с 2018 года. В текущем сезоне у канадца 47 игр и 7 (2+5) очков при полезности «минус 8» и среднем времени на льду 18:46.

Всего он провел 368 матчей за клуб в регулярках – 78 (23+55) очков и 178 минут штрафа. В плей-офф – 78 игр и 17 (5+12) баллов. В 2023 году он выиграл Кубок Стэнли в составе «Голден Найтс». Его контракт с кэпхитом 2,75 млн долларов действует до завершения сезона-2027/28.

22-летний Виби был выбран «Вегасом» в 7-м раунде драфта НХЛ-2022 под общим 209-м номером. Он проводит третий сезон в NCAA за университет Северной Дакоты – 24 игры и 14 (3+11) баллов.