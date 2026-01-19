Василевский – 1-я звезда матча с «Далласом»: 19 сэйвов из 20. У «Тампы» 12 побед в 13 последних играх

Василевский – 1-я звезда матча с «Далласом».

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отбил 19 бросков из 20 в матче НХЛ с «Далласом» (4:1) и был признан первой звездой.

Всего в 30 играх сезона у россиянина 20 побед при 91,6% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 2,22.

«Лайтнинг» выиграли 12 из 13 последних матчей и после 47 игр с 64 очками лидируют в Восточной конференции.