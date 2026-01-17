  • Спортс
  • Бобровский впервые в карьере в НХЛ пропустил 9 шайб за матч. Он отразил 26 из 35 бросков в игре с «Каролиной»
58

Бобровский впервые в карьере в НХЛ пропустил 9 шайб за матч. Он отразил 26 из 35 бросков в игре с «Каролиной»

Сергей Бобровский впервые в карьере в НХЛ пропустил 9 шайб за матч.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (1:9). 

37-летний россиянин провел полный матч, отразив 26 из 35 бросков (74,3%). 

Бобровский впервые в карьере в НХЛ пропустил 9 шайб за игру. 

Ранее он дважды пропускал по 8 шайб в матчах регулярки (оба раза в составе «Коламбуса» – в октябре и декабре 2018 года в матчах с «Тампой» и «Калгари» соответственно) и один раз в плей-офф (в составе «Флориды» – в пятом и заключительном матче финальной серии Кубка Стэнли-2023 против «Вегаса»). 

В текущем сезоне у Сергея 19 побед и 14 поражений в 33 матчах (87,4% сэйвов, коэффициент надежности 3,09). 

«Легендарный Бобровский просто феноменален». Трамп принял «Флориду» в Белом доме второй раз

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Stat Muse
