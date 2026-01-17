  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о «хоккейной дипломатии»: «Протас, который сейчас там с Овечкиным, – посол понимания, что спорт может закончить беспределы с попиранием прав игроков Беларуси и России»
5

Фетисов о «хоккейной дипломатии»: «Протас, который сейчас там с Овечкиным, – посол понимания, что спорт может закончить беспределы с попиранием прав игроков Беларуси и России»

Вячеслав Фетисов высказался о «хоккейной дипломатии».

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов поделился мыслями о так называемой хоккейной дипломатии.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли привез в Брест сборную для проведения товарищеского матча и мастер-класса для юных белорусских хоккеистов. Мероприятие провели обладатели Кубка Гагарина, многократные чемпионы мира и России.

Фетисов высказался об игроках «Вашингтона» Алексее Протасе и Александре Овечкине.

«В последнее время я часто говорю о том, что появился термин «хоккейная дипломатия».

Алексей Протас, который там сейчас вместе с Сашей Овечкиным, – посол такой доброй воли и понимания того, что спорт сегодня – это то, что может объединить людей и закончить все эти беспределы, которые связаны с попиранием прав спортсменов Беларуси и России», – сказал Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: СТВ
logoВячеслав Фетисов
logoВашингтон
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
Политика
logoАлексей Протас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о словах Трампа про Бобровского: «Он и Овечкина хвалит, я не удивлен. Наши на виду у мировых лидеров, никто из них не высказывается о России негативно – настоящие мужики»
16 января, 10:13
Фетисов о рекомендации НОК Латвии не контактировать с россиянами: «С кем там фотографироваться нашим? У них хоть один спортсмен какую-то ценность из себя представляет?»
15 января, 21:01
Вячеслав Фетисов: «Большинство шайб Гретцки забросил в начале карьеры, а Овечкин забивает стабильно. Более 30 шайб из сезона в сезон, это даже сложно себе представить»
15 января, 11:09
Главные новости
Ничушкин не сыграет против «Вашингтона» из-за травмы верхней части тела
8 минут назад
Ларионов про ошибки Плотникова и Педана: «Не хочу вешать всех собак на этих ребят, ошибаются все. Проще взять вину на себя, как тренер. Вещи, которые доносим, должны выполняться»
14 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Колорадо», «Торонто» сыграет с «Миннесотой», «Вегас» против «Филадельфии», «Каролина» победила «Баффало»
16 минут назадLive
Хартли о нападении «Локомотива»: «Голов недостаточно, это оказывает давление при игре в обороне. В матче с «Торпедо» мы не справились в защите, допустили грубые ошибки»
29 минут назад
Свечников забросил 17-ю шайбу в сезоне. Форвард «Каролины» забил в 3-й игре подряд, у него 42 очка в 50 матчах
30 минут назадВидео
Вячеслав Козлов о 5:4 с «Северсталью»: «Какую игру уже ведем в счете и не можем довести до конца. Молодцы, что выиграли по буллитам, потому что постоянно проигрывать… Ребята уже в отчаянии были»
52 минуты назад
Ларионов о 3:4 от «Динамо» Минск: «Обидно, когда за 30 секунд проигрываешь матч. Остается только как можно быстрее это забыть, двигаться дальше. Это момент психологии»
сегодня, 20:22
Тейдж Томпсон с 3+6 – 1-я звезда недели в НХЛ, Йоси с 2+5 – 2-я, Веймелка с 3 победами – 3-я
сегодня, 20:10
Хартли об 1:3 от «Торпедо»: «Мы сами себе выстрелили в ногу, ни один из пропущенных голов не должен был случиться»
сегодня, 19:45
«Северсталь» отыгралась с 1:4, но проиграла «Динамо» Москва по буллитам
сегодня, 19:26
Ко всем новостям
Последние новости
Квартальнов о «Динамо» Минск: «Команда строится, в Беларуси ажиотаж есть. Идет становление, шишки набиваем, 1-е место в конференции надо заслужить»
40 минут назад
Козырев о лидерстве «Северстали» на Западе: «Психологически это положительный момент. Работаем над тем, чтобы менталитет менялся, а игроки понимали, что могут обыгрывать любую команду»
сегодня, 19:56
Исаков о 3:1 с «Локомотивом»: «Очень важный матч. У «Торпедо» были сложности, но сейчас начинаем набирать желаемый ход»
сегодня, 19:35
Еременко о «Салавате»: «Хочу, чтобы справедливость восторжествовала и в плей-офф все срослось. Хочется, чтоб команда прошла как минимум дальше первого раунда»
сегодня, 17:21
Савельев о Лаве в «Шанхае»: «Не первый игрок или специалист, который приезжает в КХЛ, имея мутности в Северной Америке»
сегодня, 16:59
Первый тренер Кучерова: «Овечкин – снайпер, забивала. У Никиты больше передач, он организовывает игру. Они совершенно разные, их нельзя сравнивать»
сегодня, 16:51
Величкин о Шипачеве и 1000 очков: «Его надо сравнивать с Мозякиным, а не с Овечкиным. Сергей первым в КХЛ получил золотую клюшку и всеобщее признание»
сегодня, 14:58
Хитил раскритиковал тренера сборной Чехии после непопадания на ОИ: «Он сказал абсолютную неправду обо мне. Это сильно задело мою семью, так что я недоволен»
сегодня, 13:46
Браташ о 2:5 с «Ак Барсом»: «Опять не получилось. «Адмирал» старался, хотел спасти матч, но результат на табло»
сегодня, 13:27
Андриевский о 3:4 с «Металлургом»: «Хочу похвалить ребят – поражений много, но есть содержание игры. У «Амура» нет безразличных – это главное»
сегодня, 12:54