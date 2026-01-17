Фетисов о «хоккейной дипломатии»: «Протас, который сейчас там с Овечкиным, – посол понимания, что спорт может закончить беспределы с попиранием прав игроков Беларуси и России»

Вячеслав Фетисов высказался о «хоккейной дипломатии».

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов поделился мыслями о так называемой хоккейной дипломатии.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли привез в Брест сборную для проведения товарищеского матча и мастер-класса для юных белорусских хоккеистов. Мероприятие провели обладатели Кубка Гагарина, многократные чемпионы мира и России.

Фетисов высказался об игроках «Вашингтона » Алексее Протасе и Александре Овечкине .

«В последнее время я часто говорю о том, что появился термин «хоккейная дипломатия».

Алексей Протас, который там сейчас вместе с Сашей Овечкиным, – посол такой доброй воли и понимания того, что спорт сегодня – это то, что может объединить людей и закончить все эти беспределы, которые связаны с попиранием прав спортсменов Беларуси и России», – сказал Фетисов.