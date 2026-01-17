Фетисов о «хоккейной дипломатии»: «Протас, который сейчас там с Овечкиным, – посол понимания, что спорт может закончить беспределы с попиранием прав игроков Беларуси и России»
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов поделился мыслями о так называемой хоккейной дипломатии.
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли привез в Брест сборную для проведения товарищеского матча и мастер-класса для юных белорусских хоккеистов. Мероприятие провели обладатели Кубка Гагарина, многократные чемпионы мира и России.
Фетисов высказался об игроках «Вашингтона» Алексее Протасе и Александре Овечкине.
«В последнее время я часто говорю о том, что появился термин «хоккейная дипломатия».
Алексей Протас, который там сейчас вместе с Сашей Овечкиным, – посол такой доброй воли и понимания того, что спорт сегодня – это то, что может объединить людей и закончить все эти беспределы, которые связаны с попиранием прав спортсменов Беларуси и России», – сказал Фетисов.