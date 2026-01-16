Венгрыжановский выбыл до конца сезона. Форвард «Сочи» сломал руку в игре со СКА («Матч ТВ»)

Нападающий «Сочи» Денис Венгрыжановский выбыл до конца сезона.

Нападающий «Сочи » Денис Венгрыжановский сломал руку в игре со СКА и выбыл до конца сезона.

Об этом сообщает «Матч ТВ ».

Сегодня «Сочи» обыграл СКА со счетом 2:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Венгрыжановский провел на льду 5 минут и 37 секунд. В одном из эпизодов ему сломали руку, форвард отправился в больницу. Удаления не последовало.

В этом сезоне Венгрыжановский набрал 11 (9+2) очков в 35 матчах.