Венгрыжановский выбыл до конца сезона. Форвард «Сочи» сломал руку в игре со СКА («Матч ТВ»)
Нападающий «Сочи» Денис Венгрыжановский выбыл до конца сезона.
Нападающий «Сочи» Денис Венгрыжановский сломал руку в игре со СКА и выбыл до конца сезона.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Сегодня «Сочи» обыграл СКА со счетом 2:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Венгрыжановский провел на льду 5 минут и 37 секунд. В одном из эпизодов ему сломали руку, форвард отправился в больницу. Удаления не последовало.
В этом сезоне Венгрыжановский набрал 11 (9+2) очков в 35 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости