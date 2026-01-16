Ларионов о поражении СКА: «Перед игрой сказали, что «Сочи» крупно проиграл в Магнитогорске и будет делать все, чтобы реабилитироваться. Не до всех дошло. Не хочется тыкать пальцем»

Игорь Ларионов о поражении СКА от «Сочи».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался после поражения от «Сочи» со счетом 1:2.

– Игра оставила двоякое впечатление. Естественно, в конце видишь результат – поражение при такой поддержке и определенных ожиданиях. К сожалению, игра такая, которая на прощает слабости, но в целом я поблагодарил ребят за третий период.

Понятно, что «Сочи» старался удержать счет, но энергетика и желание преломить матч подкупает. Если хочешь играть стабильно и правильно, это надо делать в каждом отрезке. Это непросто, но это удел профессионалов, которые должны выходить и делать результат. Соперника с победой.

– Почему не было реваншистского настроения после поражения от «Сочи» (4:8) в предыдущем матче?

– Не хочется сыпать соль на рану, но ты не забываешь те матчи, которые проиграл крупно команде, которая находится на дне турнирной таблицы. Эти вещи были сказаны перед игрой, как и то, что соперник крупно проиграл в Магнитогорске и будет делать все возможное, чтобы реабилитировать себя. К сожалению, не до всех дошло. Не хочется тыкать пальцем.

Вратарь соперника сыграл блестяще. Видно, надо более глубоко анализировать, более четко доносить, чтобы игра было более целостной, чтобы был инстинкт победителя. Результат разочаровал, но по броскам, по рисунку была не самая плохая игра.

– Практически весь второй период провели в зоне соперника, но пропустили. Почему?

– Всегда хорошо иметь преимущество. Была осада ворот, но есть одно место, которое не самое легкое, но достойное, – на пятачке. Нас там не было. В таком матче, где соперник оборонялся достойно, нам не хватило людей, которые могли бы забить «мусорные» голы на пятачке, – сказал Ларионов.

«Сочи» победил СКА, прервав серию из 3 поражений. Хомченко сделал 41 сэйв