  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о поражении СКА: «Перед игрой сказали, что «Сочи» крупно проиграл в Магнитогорске и будет делать все, чтобы реабилитироваться. Не до всех дошло. Не хочется тыкать пальцем»
10

Ларионов о поражении СКА: «Перед игрой сказали, что «Сочи» крупно проиграл в Магнитогорске и будет делать все, чтобы реабилитироваться. Не до всех дошло. Не хочется тыкать пальцем»

Игорь Ларионов о поражении СКА от «Сочи».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался после поражения от «Сочи» со счетом 1:2.

– Игра оставила двоякое впечатление. Естественно, в конце видишь результат – поражение при такой поддержке и определенных ожиданиях. К сожалению, игра такая, которая на прощает слабости, но в целом я поблагодарил ребят за третий период.

Понятно, что «Сочи» старался удержать счет, но энергетика и желание преломить матч подкупает. Если хочешь играть стабильно и правильно, это надо делать в каждом отрезке. Это непросто, но это удел профессионалов, которые должны выходить и делать результат. Соперника с победой.

– Почему не было реваншистского настроения после поражения от «Сочи» (4:8) в предыдущем матче?

– Не хочется сыпать соль на рану, но ты не забываешь те матчи, которые проиграл крупно команде, которая находится на дне турнирной таблицы. Эти вещи были сказаны перед игрой, как и то, что соперник крупно проиграл в Магнитогорске и будет делать все возможное, чтобы реабилитировать себя. К сожалению, не до всех дошло. Не хочется тыкать пальцем.

Вратарь соперника сыграл блестяще. Видно, надо более глубоко анализировать, более четко доносить, чтобы игра было более целостной, чтобы был инстинкт победителя. Результат разочаровал, но по броскам, по рисунку была не самая плохая игра.

– Практически весь второй период провели в зоне соперника, но пропустили. Почему?

– Всегда хорошо иметь преимущество. Была осада ворот, но есть одно место, которое не самое легкое, но достойное, – на пятачке. Нас там не было. В таком матче, где соперник оборонялся достойно, нам не хватило людей, которые могли бы забить «мусорные» голы на пятачке, – сказал Ларионов.

«Сочи» победил СКА, прервав серию из 3 поражений. Хомченко сделал 41 сэйв

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoСочи
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoПавел Хомченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Игроки СКА провели закрытое собрание без тренеров после 1:2 от «Сочи». Команда Ларионова идет 7-й на Западе («Чемпионат»)
16 января, 20:24
Тренер «Сочи» Михайлов о 2:1 со СКА: «Ребята играли самоотверженно. Команда – настоящие мужики, собираются после 0:9 и показывают результат»
16 января, 19:53
«Сочи» победил СКА, прервав серию из 3 поражений. Хомченко сделал 41 сэйв
16 января, 18:55
Главные новости
Ничушкин не сыграет против «Вашингтона» из-за травмы верхней части тела
8 минут назад
Ларионов про ошибки Плотникова и Педана: «Не хочу вешать всех собак на этих ребят, ошибаются все. Проще взять вину на себя, как тренер. Вещи, которые доносим, должны выполняться»
14 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Колорадо», «Торонто» сыграет с «Миннесотой», «Вегас» против «Филадельфии», «Каролина» победила «Баффало»
16 минут назадLive
Хартли о нападении «Локомотива»: «Голов недостаточно, это оказывает давление при игре в обороне. В матче с «Торпедо» мы не справились в защите, допустили грубые ошибки»
29 минут назад
Свечников забросил 17-ю шайбу в сезоне. Форвард «Каролины» забил в 3-й игре подряд, у него 42 очка в 50 матчах
30 минут назадВидео
Вячеслав Козлов о 5:4 с «Северсталью»: «Какую игру уже ведем в счете и не можем довести до конца. Молодцы, что выиграли по буллитам, потому что постоянно проигрывать… Ребята уже в отчаянии были»
52 минуты назад
Ларионов о 3:4 от «Динамо» Минск: «Обидно, когда за 30 секунд проигрываешь матч. Остается только как можно быстрее это забыть, двигаться дальше. Это момент психологии»
сегодня, 20:22
Тейдж Томпсон с 3+6 – 1-я звезда недели в НХЛ, Йоси с 2+5 – 2-я, Веймелка с 3 победами – 3-я
сегодня, 20:10
Хартли об 1:3 от «Торпедо»: «Мы сами себе выстрелили в ногу, ни один из пропущенных голов не должен был случиться»
сегодня, 19:45
«Северсталь» отыгралась с 1:4, но проиграла «Динамо» Москва по буллитам
сегодня, 19:26
Ко всем новостям
Последние новости
Квартальнов о «Динамо» Минск: «Команда строится, в Беларуси ажиотаж есть. Идет становление, шишки набиваем, 1-е место в конференции надо заслужить»
40 минут назад
Козырев о лидерстве «Северстали» на Западе: «Психологически это положительный момент. Работаем над тем, чтобы менталитет менялся, а игроки понимали, что могут обыгрывать любую команду»
сегодня, 19:56
Исаков о 3:1 с «Локомотивом»: «Очень важный матч. У «Торпедо» были сложности, но сейчас начинаем набирать желаемый ход»
сегодня, 19:35
Еременко о «Салавате»: «Хочу, чтобы справедливость восторжествовала и в плей-офф все срослось. Хочется, чтоб команда прошла как минимум дальше первого раунда»
сегодня, 17:21
Савельев о Лаве в «Шанхае»: «Не первый игрок или специалист, который приезжает в КХЛ, имея мутности в Северной Америке»
сегодня, 16:59
Первый тренер Кучерова: «Овечкин – снайпер, забивала. У Никиты больше передач, он организовывает игру. Они совершенно разные, их нельзя сравнивать»
сегодня, 16:51
Величкин о Шипачеве и 1000 очков: «Его надо сравнивать с Мозякиным, а не с Овечкиным. Сергей первым в КХЛ получил золотую клюшку и всеобщее признание»
сегодня, 14:58
Хитил раскритиковал тренера сборной Чехии после непопадания на ОИ: «Он сказал абсолютную неправду обо мне. Это сильно задело мою семью, так что я недоволен»
сегодня, 13:46
Браташ о 2:5 с «Ак Барсом»: «Опять не получилось. «Адмирал» старался, хотел спасти матч, но результат на табло»
сегодня, 13:27
Андриевский о 3:4 с «Металлургом»: «Хочу похвалить ребят – поражений много, но есть содержание игры. У «Амура» нет безразличных – это главное»
сегодня, 12:54