Игроки СКА провели закрытое собрание без тренеров после 1:2 от «Сочи». Команда Ларионова идет 7-й на Западе («Чемпионат»)
Хоккеисты СКА провели закрытое собрание без тренеров после игры с «Сочи».
Хоккеисты СКА во второй раз в сезоне провели закрытое собрание в раздевалке без тренеров, сообщает «Чемпионат».
Сегодня клуб проиграл «Сочи» со счетом 1:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Игроки СКА уже собирались в раздевалке без тренеров после поражения от ЦСКА (3:4) в октябре 2025 года.
На данный момент команда тренера Игоря Ларионова идет 7-й на Западе с 53 баллами в 44 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
