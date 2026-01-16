Игроки СКА провели закрытое собрание без тренеров после 1:2 от «Сочи». Команда Ларионова идет 7-й на Западе («Чемпионат»)

Хоккеисты СКА провели закрытое собрание без тренеров после игры с «Сочи».

Хоккеисты СКА во второй раз в сезоне провели закрытое собрание в раздевалке без тренеров, сообщает «Чемпионат».

Сегодня клуб проиграл «Сочи » со счетом 1:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Игроки СКА уже собирались в раздевалке без тренеров после поражения от ЦСКА (3:4) в октябре 2025 года.

На данный момент команда тренера Игоря Ларионова идет 7-й на Западе с 53 баллами в 44 играх.