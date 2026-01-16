«Рейнджерс» не предложат Панарину новый контракт. Форварда готовы обменять (Эллиотт Фридман)

«Рейнджерс» не предложат новый контракт Артемию Панарину.

«Рейнджерс» не предложат форварду Артемию Панарину новый контракт.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман со ссылкой на свои источники.

Действующее соглашение 34-летнего игрока с кэпхитом 11,64 млн долларов рассчитано до 30 июня 2026 года. В этом сезоне на его счету 51 (16+35) очко в 47 матчах.

Дедлайн обменов намечен на 6 марта. В контракте Панарина есть пункт о запрете на обмен.

На данный момент клуб из Нью-Йорка находится на 16-м месте в таблице Восточной конференции с 46 очками после 48 матчей. Команда тренера Майка Салливана проиграла 8 из 9 последних игр.

Президент и генменеджер «Рейнджерс» Крис Друри ранее обратился к болельщикам, анонсировав изменения в команде: «Не собираемся стоять на месте. Это будет не перестройка, а переоснащение. Нацелимся на игроков, обладающих мастерством и победным опытом».

По словам нескольких источников, перед публикацией этого письма Друри провел индивидуальные встречи с лидерами и пообщался с командой в целом. Артемию Панарину сообщили, что ему не будет предложено продлить контракт и что Друри готов сотрудничать с ним и его агентом Полом Теофаносом , чтобы обменять нападающего в любую команду по его желанию.

