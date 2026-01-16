Дмитрий Михайлов высказался о победе «Сочи» в игре против СКА.

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о победе в игре против СКА со счетом 2:1.

В прошлом матче «Сочи» уступил «Металлургу » со счетом 0:9.

– По игре неплохо начали, первый период повели, второй период – удаление, это наша болезнь, она немножко отодвинула игру в нашу зону. В третьем периоде соперник взвинтил темп, ребята играли самоотверженно и добыли результат.

– Что исправили после трех поражений?

– Попали в такую полосу, есть ребята травмированные, просели по эмоциям. Была перенесена игра с «Шанхайскими Драконами», думали, пауза пойдет на пользу, но в Магнитогорске был некрасивый результат. Ребята серьезно поговорили между собой, и мы с ними.

Любой человек может сделать что-то неправильно, но ключевой момент, как он это исправит. Сегодня добыли результат. Это самый главный результат этих трех игр, что команда реагирует. Команда – настоящие мужики, собираются после 0:9 и показывают результат.

– Есть ли у вас лично особый настрой на СКА?

– Она (команда) мне не чужая, вырос в этой школе. Работал здесь с молодежью.

– Расскажите о своих ощущениях от победы.

– На самом деле никаких. Это просто работа. Больше мыслей о команде, следующей игре, у нас стоят серьезные задачи. Мы должны их решать. В конце сезона, наверное, посмотришь и скажешь здорово. Это уже история.

– В чем причина отсутствия Самсонова?

– Есть рабочие моменты, травмированные, больные. Есть план подготовки команды. Все в плановом режиме. Никаких новостей нет. Сегодня Пашка Хомченко отыграл здорово. Все планово на каждого игрока, на всех рассчитываем, – сказал Михайлов.

«Сочи» победил СКА, прервав серию из 3 поражений. Хомченко сделал 41 сэйв