Тренер «Сочи» Михайлов о 2:1 со СКА: «Ребята играли самоотверженно. Команда – настоящие мужики, собираются после 0:9 и показывают результат»
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов высказался о победе в игре против СКА со счетом 2:1.
В прошлом матче «Сочи» уступил «Металлургу» со счетом 0:9.
– По игре неплохо начали, первый период повели, второй период – удаление, это наша болезнь, она немножко отодвинула игру в нашу зону. В третьем периоде соперник взвинтил темп, ребята играли самоотверженно и добыли результат.
– Что исправили после трех поражений?
– Попали в такую полосу, есть ребята травмированные, просели по эмоциям. Была перенесена игра с «Шанхайскими Драконами», думали, пауза пойдет на пользу, но в Магнитогорске был некрасивый результат. Ребята серьезно поговорили между собой, и мы с ними.
Любой человек может сделать что-то неправильно, но ключевой момент, как он это исправит. Сегодня добыли результат. Это самый главный результат этих трех игр, что команда реагирует. Команда – настоящие мужики, собираются после 0:9 и показывают результат.
– Есть ли у вас лично особый настрой на СКА?
– Она (команда) мне не чужая, вырос в этой школе. Работал здесь с молодежью.
– Расскажите о своих ощущениях от победы.
– На самом деле никаких. Это просто работа. Больше мыслей о команде, следующей игре, у нас стоят серьезные задачи. Мы должны их решать. В конце сезона, наверное, посмотришь и скажешь здорово. Это уже история.
– В чем причина отсутствия Самсонова?
– Есть рабочие моменты, травмированные, больные. Есть план подготовки команды. Все в плановом режиме. Никаких новостей нет. Сегодня Пашка Хомченко отыграл здорово. Все планово на каждого игрока, на всех рассчитываем, – сказал Михайлов.
