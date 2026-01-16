  • Спортс
  Генменеджер «Рейнджерс» о результатах клуба: «Не собираемся стоять на месте. Это будет не перестройка, а переоснащение. Нацелимся на игроков с мастерством и победным опытом»
Генменеджер «Рейнджерс» о результатах клуба: «Не собираемся стоять на месте. Это будет не перестройка, а переоснащение. Нацелимся на игроков с мастерством и победным опытом»

Генменеджер «Рейнджерс» анонсировал изменения в команде.

Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри обратился к болельщикам команды.

На данный момент клуб из Нью-Йорка находится на 16-м месте в таблице Восточной конференции с 46 очками после 48 матчей. Команда тренера Майка Салливана проиграла 8 из 9 последних игр.

«Мы хотели воспользоваться моментом, чтобы пообщаться с нашими преданными и страстными фанатами. Мы знаем и чувствуем ваше разочарование тем, как проходит сезон.

Мы так же расстроены и больше всего хотим показать на льду игру, которой вы могли бы гордиться, – это то, что мотивирует нас каждый день.

Никто в организации не доволен тем, что произошло, – от руководства до тренеров и игроков. За последние несколько лет у нас были успехи и моменты, которыми мы дорожим, но это не было конечной целью. Мы неустанно работаем каждый день, чтобы вернуть Кубок Стэнли в Нью-Йорк, потому что это то, чего заслуживают наши болельщики.

Учитывая наше положение в турнирной таблице и травмы ключевых игроков в этом сезоне, мы должны быть честны и реалистичны в оценке нашей ситуации. Мы не собираемся стоять на месте – перемены позволят нам действовать разумно и использовать возможности в то время, как мы занимаемся переоснащением команды.

Это будет не перестройка, а переоснащение, построенное вокруг наших ключевых игроков и проспектов. Мы будем нацеливаться на игроков, обладающих упорством, мастерством, скоростью и победным опытом, уделяя особое внимание приобретению молодых игроков, драфт-пиков и освобождению места под потолком зарплат, что обеспечит нам гибкость в будущем.

Это может означать прощание с игроками, которые дарили нам и нашим болельщикам прекрасные моменты на протяжении многих лет. Эти игроки с гордостью и достоинством представляли «Рейнджерс» и всегда будут частью нашей семьи.

Приступая к реализации нового стратегического плана, мы продолжим играть жестко, с гордостью и страстью ради наших болельщиков. Мы ценим вашу непоколебимую поддержку «Рейнджерс» больше, чем можем выразить словами, и благодарим вас за все, что вы делаете для нашей организации. В ближайшие недели и месяцы вы начнете видеть, как некоторые из наших планов воплощаются в жизнь», – говорится в заявлении Друри.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Рейнджерс»
