Каменский о словах Трампа про Бобровского: «Он действительно легенда. Радует, что президент тоже интересуется и знает его игру. Сергей – один из лучших голкиперов в НХЛ»

Валерий Каменский оценил слова Дональда Трампа в адрес Сергея Бобровского.

Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ по развитию Валерий Каменский оценил слова Дональда Трампа в адрес Сергея Бобровского.

На встрече президента США с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли в 2025-м, Трамп назвал российского голкипера «легендарным».

– Эта церемония чествования президентом победителей Кубка Стэнли проходит каждый год. Бобровский – действительно легенда. Радует, что президент тоже интересуется и знает его игру. Это здорово.

– То, что наших игроков отмечают на таком уровне, говорит о многом?

– Отмечают специалисты. Трамп разве играл в хоккей? Он просто радуется за результат Бобровского. Сергей – один из лучших голкиперов в лиге. Приятно, что наша школа вратарей котируется в НХЛ , – сказал Каменский.