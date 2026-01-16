Каменский о словах Трампа про Бобровского: «Он действительно легенда. Радует, что президент тоже интересуется и знает его игру. Сергей – один из лучших голкиперов в НХЛ»
Валерий Каменский оценил слова Дональда Трампа в адрес Сергея Бобровского.
Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ по развитию Валерий Каменский оценил слова Дональда Трампа в адрес Сергея Бобровского.
На встрече президента США с «Флоридой», выигравшей Кубок Стэнли в 2025-м, Трамп назвал российского голкипера «легендарным».
– Эта церемония чествования президентом победителей Кубка Стэнли проходит каждый год. Бобровский – действительно легенда. Радует, что президент тоже интересуется и знает его игру. Это здорово.
– То, что наших игроков отмечают на таком уровне, говорит о многом?
– Отмечают специалисты. Трамп разве играл в хоккей? Он просто радуется за результат Бобровского. Сергей – один из лучших голкиперов в лиге. Приятно, что наша школа вратарей котируется в НХЛ, – сказал Каменский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
