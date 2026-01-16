«Сочи» победил СКА, прервав серию из 3 поражений. Хомченко сделал 41 сэйв
«Сочи» прервал серию из 3 поражений, победив СКА.
«Сочи» победил СКА (2:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Дмитрия Михайлова прервала серию из 3 поражений.
Вратарь «Сочи» Павел Хомченко отразил 41 из 42 бросков по своим воротам.
Голами в составе клуба отметились Николай Поляков и Ноэль Хефенмайер.
На данный момент «Сочи» занимает 10-е место в таблице Запада с 34 очками в 43 матчах.
Автором шайбы СКА стал Марат Хайруллин. Клуб идет 7-м на Западе с 53 баллами в 44 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
